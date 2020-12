Doodskreet vermoorde Chantal uit Almelo galmt jaar na dato nog altijd volop door: "Kerst zal voor ons altijd randje houden"

Chantal keek al wekenlang uit naar de feestdagen. Had zichzelf verwend met mooie kleren en voor kerst een nieuwe traditie voor het gezin uitgedacht: ze had cadeautjes voor iedereen gekocht, voor onder de boom.

Maar de start van die traditie mocht ze niet meemaken: de Almelose werd vorig jaar op kerstavond in de binnenstad van Hengelo met messteken van het leven beroofd.

Zieke hondjes

Als vorig jaar de grote gangmaker van het gezin wegvalt, wordt het stil in huize De Vries. Ook de hondjes zijn er ziek van, letterlijk zelfs. Het wordt dit jaar de eerste kerst voor de familie De Vries zonder hun grote animator. "De tweede kerst", corrigeert vader Bert. "Want vorig jaar mocht ze er immers ook al niet meer bij zijn."

Al was het kerstgevoel vorig jaar sowieso al ver te zoeken. Vader Bert, moeder Herriët en broers Robin (20) en Michael (31) liepen wekenlang verdwaasd en verdoofd rond. "We waren compleet lamgeslagen", zegt moeder Herriët.

Cadeaus in auto

Terwijl de aanloop naar de kerstdagen nog wel zo feestelijk verloopt. Waarbij Chantal zich andermaal ontpopt als de drijvende kracht. "We moesten het geld maar naar haar overmaken, dan zou zij voor cadeautjes zorgen. Dat had ze vorig jaar voor het eerst bedacht", kan vader Bert erom glimlachen.

Een taak die Chantal uiterst serieus nam. Nadat haar auto na het forensisch onderzoek door justitie werd vrijgegeven, bleken er nog enkele kerstcadeautjes te liggen in de Volkswagen Polo, waar ze zo trots op was. "Nee, niet ingepakt", vertelt moeder Herriët. "Want dat wilde ze per se zelf doen. Dat was helemaal haar ding."

Chantal de Vries keek al wekenlang uit naar Kerst, maar mocht de feestdagen niet meer meemaken. (Foto: Familie De Vries)

Zoals Chantal toch al meer met kerst bezig was dan met Sinterklaas. Omdat ze op 5 december jarig was, raakte haar verjaardag namelijk traditioneel vaak wat ondergesneeuwd door de goedheiligman. Reden waarom Chantal het vizier van oudsher meer op kerst had gericht.

"Ze had vorig jaar extra veel en mooie kleren gekocht. Die hangen nog ongedragen in haar slaapkamer. Met de prijskaartjes er nog aan, of sommige van die kaartjes liggen kriskras verspreid door haar slaapkamer. Want zo was Chantal. We hebben die kamer heel bewust niet opgeruimd."

De ouders van Chantal de Vries in de woonkeuken die hun vermoorde dochter heeft ontworpen. (Foto: RTV Oost)

In elkaar gestort

Ze kunnen zich nog als de dag van gisteren herinneren dat de politie op eerste kerstdag voor de deur stond. "We werden wakker van de bel", vertelt vader Bert. "Om zeven uur 's ochtends, op eerste kerstdag. Het geluid van die bel zit nóg in mijn hoofd. Vanuit een ooghoek zag ik dat Chantals auto er niet stond. Toen ik twee agenten voor de deur zag staan, wist ik meteen dat het misse boel was. Ik hoopte eigenlijk dat ze zouden zeggen dat Chantal een ongeluk had gehad. Dat ze misschien wel in het ziekenhuis lag. Maar die agente vertelde meteen wat er was gebeurd. Chantal was doodgestoken."

Terwijl Herriët vol ongeloof in de deuropening stond, stortte Bert in elkaar. "Ik viel huilend op de grond. De agente, die me even daarvoor het slechte nieuws vertelde, raapte me op en zette me op de bank. Die politiemensen hebben ons overigens fantastisch geholpen."

Moeder Herriët draagt de naam Chantal voortaan altijd bij zich. (Foto: RTV Oost)

Weerzien Chantal

Ze wilden op dat moment maar één ding: naar Hengelo, de plek zien waar hun Chantal was gestorven. "Vanwege het onderzoek mochten we echter niet op de crimescene komen. Toen we hoorden dat Chantal dezelfde dag nog voor onderzoek naar Rijswijk zou worden overgebracht, ben ik ervoor gaan liggen", zegt Bert. "Dat zou ab-so-luut niet gebeuren. Gelukkig gaf de officier van justitie ons gelegenheid haar te zien."

Van een afstandje mochten ze naar Chantal kijken. Moeder Herriët: "Dan zie je haar liggen. In een lijkzak van de politie. Haar gezicht was schoongemaakt, maar haar haren zaten vol met bloed. Dat was echt een verschrikking. Terwijl de laatste keer dat we haar in leven zagen, ze juist zo supervrolijk was. Droeg mooie kleren, maakte een vrolijk dansje. En dan zie je haar levenloos op een tijdstip dat we eigenlijk met z'n allen uit eten zouden gaan."

Stille tocht

De daarop volgende dagen zijn onwerkelijk. De stille tocht door Hengelo. Herriët die, zoekend naar steun, de hand van haar Bert zoekt, maar ineens merkt dat ze de hand van burgemeester Sander Schelberg van Hengelo heeft beetgepakt. Hij stelt haar gerust: 'We gaan dit samen doen."

En waarbij Bert en Herriët dapper de deelnemers toespreken. "Iedere vorm van aandacht in die dagen deed goed. We kregen honderden kaartjes. Bij de condoleance waren zeshonderd bezoekers. En ook zo'n stille tocht helpt je."

De deelnemers aan de stille tocht kwamen onder meer langs De Twee Wezen, waar Chantal met zoveel plezier werkte. (Foto: RTV Oost)

Bert krijgt opnieuw een brok in de keel als hij vertelt hoe de deelnemers De Twee Wezen passeren, het grand-café waar Chantal sinds mei 2018 met zoveel plezier werkte en waar ze helemaal haar draai had gevonden. "Wat toch wel het meest bij is gebleven: al die collega's van Chantal die daar met een kaarsje stonden. Zó indrukwekkend." Moeder Herriët: "We hadden die eerste dagen een warme deken over ons heen van lieve mensen".

Aanhouding

Die eerste kerstdag krijgen ze ook al meteen te horen dat er iemand is aangehouden voor de moord op hun dochter. Al weten ze dan nog niet wat voor iemand het is. Het blijkt iemand die Chantal niet kent, een wildvreemde. "Dat lazen we eigenlijk pas op de website van RTV Oost. Een verhaal waar we blij mee waren. Want daarmee had de verdachte voor ons een gezicht gekregen. In jullie verhaal kwamen we eindelijk wat meer te weten over zijn achtergronden."

Later blijkt onder meer dat de man, Wim V. (28), na de moord op Chantal zelf met 112 heeft gebeld met de melding dat hij zou zijn aangevallen. Als hij echter met een even warrig als verdacht verhaal op de proppen komt, wordt hij meteen in de boeien geslagen.

Voorbedachten rade

In de aanloop naar de eerste voorbereidende rechtszittingen wordt een schouw gehouden. Daarbij wordt de route nagelopen van Chantal die fatale nacht, achtervolgd door Wim V.. Justitie wil daarmee vooral aantonen dat V. tijdens de zes minuten lange wandeling alle gelegenheid had om zich te bedenken. Waardoor er sprake is van voorbedachten rade en dus moord, redeneert het OM.

Broers Robin en Michael proberen zoveel mogelijk de leuke dingen van hun vermoorde zus te herinneren. (Foto: RTV Oost)

Moord opgenomen

Vlak voor een van die voorbereidende rechtszittingen wordt ook bekend dat de moord blijkt opgenomen door beveiligingscamera's van omliggende woningen. De opnamen worden tijdens de rechtszitting afgedraaid. De doodskreet van Chantal, gevolgd door een ijzingwekkende stilte. Het is haar laatste levensteken.

Vader Bert: "We zijn er heel goed op voorbereid. Hebben die opnamen vooraf meermalen gezien en gehoord. Zelfs op een groot beeldscherm. Maar toen Chantals gil door die rechtszaal klonk, kwam dat toch wel even keihard binnen." Hoe wrang ook, de ouders vinden het belangrijk dat die opnames te zien en te horen waren. "De verdachte kan van alles vertellen over bijvoorbeeld een zielige jeugd. Maar onze dochter kan dat niet meer. Dit is haar laatste schreeuw. We vonden het belangrijk dat mensen die konden horen. Het is haar laatste stem."

Rechtszaal ingesleurd

Een eerste pro-formazitting verloopt op z'n zachtst gezegd uiterst turbulent. Omdat Wim V. het aanvankelijk vertikt de opnamen te bekijken, wordt hij door meerdere parketwachters geboeid naar binnen gesleurd.

Terwijl de beelden worden afgedraaid, wendt hij zijn hoofd af. Maar de rechtbank weet hem uiteindelijk zover te krijgen dat hij alsnog naar het tv-scherm voor hem kijkt. Zodra echter onderwerpen worden aangestipt die hem minder welgevallig zijn, geeft hij niet thuis. Over de honderden video's en afbeeldingen kinderporno die op zijn computer zijn ontdekt bijvoorbeeld, wil hij het beslist niet hebben.

Lugubere details

Tijdens de tussentijdse zittingen komen ook lugubere details ter sprake. Onder meer dat Wim V. een jaar voor de moord op Chantal op internet een website raadpleegde met 'de tien bloedigste kerstmoorden'.

Maar ook zijn obsessie voor messen kwam uitgebreid aan de orde. Zo vertelde V. tegenover psychiaters, die probeerden zijn psyche te doorgronden, in geuren en kleuren over het meest gruwelijke wapentuig. Bovendien ging in de rechtszaal een replica rond van het 23 centimeter lange mes, waarmee zeven keer op Chantal werd ingestoken.

'Krijg de tering!'

In aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de zaak - komend voorjaar - is er vorige week ook nog weer een tussentijdse zitting gehouden. Daarbij bleek dat Wim V. weigert zich te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. En schoffeerde hij bovendien een van de rechters door te zeggen dat ze "de tering kon krijgen".

Chantal voor De Twee Wezen, het grand-café waar ze helemaal haar draai had gevonden. (Foto: Familie De Vries)

Nog vol vragen

De ouders zitten intussen nog vol vragen. Hoe zagen die laatste ogenblikken van Chantal eruit? Heeft ze nog veel angst gekend? Herriët: "Duidelijk is dat hij haar van achteren aanviel. Waarschijnlijk was ze meteen dood. Want na die ene gil hoor je haar niet meer. Chantal kennende had ze echt wel meer verzet gepleegd".

Wat na die ene gil van Chantal op de opnames nog wel te horen is, is het geschreeuw van de man die haar nog probeert te redden uit de klauwen van haar aanvaller. Als deze getuige Wim V. van het slachtoffer wil sleuren, gaat V. hem te lijf en probeert hij met zijn duimen de ogen van de getuige eruit te duwen. Diens geschreeuw gaat door merg en been.

Eeuwig dankbaar

"We zijn die man eeuwig dankbaar", zegt Herriët. "Hebben hem tijdens de rechtszaak even kort kunnen spreken. Zien hem echt als een held. Hij heeft misschien wel erger weten te voorkomen. Want V. had intussen Chantals broek zelfs al uitgetrokken. Had hij haar dan ook nog verkracht?" Vader Bert breekt er zijn hoofd over: "De wijze waarop hij haar heeft vermoord, daar ben ik nog iedere dag mee bezig".

De ouders willen inhoudelijk niet te veel ingaan op de rechtszaak. Ze willen het strafproces niet verstoren. "De rechtbank moet in alle rust z'n werk kunnen doen." Al wil Bert er nog wel een ding over kwijt: "Tijdens de politieverhoren vertelde V. bepaalde details, waarvan hij tijdens de rechtszaak verklaarde dat hij die heeft verzonnen. Dat gelooft natuurlijk niemand."

Sociaal meisje

Het gesprek heeft plaats in de stijlvolle woonkeuken. Herriët: "Die heeft Chantal helemaal ontworpen. Bakken, van bijvoorbeeld cakes, was haar grote passie. Chantal was als meisje een heel gemakkelijk kind. Echt een meisje-meisje. Hield van poppen, van rokjes. Maar was wel iemand met een hele duidelijke wil. Onze jongens wisten nooit echt goed wat ze wilden worden. Chantal wel. Ze wilde per se aan de slag in de jeugdzorg."

Al zag ze daar uiteindelijk van af toen duidelijk werd dat ze zich tijdens de opleiding ook moest bezighouden met ouderenzorg. Uiteindelijk vond ze haar toekomst in de horeca. "Ze was heel sociaal. Wilde het mensen graag naar de zin te maken. Ook binnen het gezin. Kon met een gek dansje het hele huis in beroering brengen. Dat levenslustige van haar missen we misschien nog wel het meest. Ze stuurde ook nooit één appje. Nee, het was er altijd eerst eentje: 'Pap'. En als ze dan mijn aandacht had, volgde steevast een hele reeks. Als ik nu twee appjes kort achter elkaar krijg, denk ik nog steeds in een eerste flits dat zij het is."

Het is vandaag exact een jaar geleden dat Chantal de Vries met messteken van het leven werd beroofd. (Foto: Familie De Vries)

Van slag

Zelfs de hondjes Kairo en Milo zijn na Chantals brute dood helemaal van slag. "Kairo was er zelfs letterlijk ziek van. Wilde niet meer eten, niet meer drinken. Nadat Chantal in de aula opgebaard lag, hebben we hem bij haar in de kist gelegd. Hij snuffelde wat, gaf haar een likje en bleef bij haar liggen. Toen hij klaar was, mochten we 'm uit de kist halen. En ging hij weer spelen. Alsof hij wilde zeggen: ik heb afscheid genomen, nu is het goed."

Keuken als eerbetoon

Chantal heeft nooit kunnen koken in de door haar zo zorgvuldig uitgekozen keuken. "Ze heeft 'm alleen als ontwerp gezien. Toen ze werd vermoord, zouden ze kort daarop beginnen met de verbouwing. We hebben de boel een paar maanden uitgesteld. Maar waren vastbesloten dat die keuken er hoe dan ook moest komen. Ter nagedachtenis aan Chantal. Als een eerbetoon."

Kerst met randje

Wat ze de komende feestdagen gaan doen? "Het liefst zouden we weggaan", is Bert duidelijk. "Weg uit Nederland. Al zit dat er door corona niet in."

"Maar we gaan het wel zo gezellig mogelijk proberen te maken. Dat zou Chantal ook gewild hebben", zegt Herriët resoluut. Ze zou beslist niet willen dat we bij de pakken neer zouden gaan zitten. Vanaf dag één na de moord had ik zoiets van: ze gaan me er niet onder krijgen. We hebben nog twee jongens. We gaan het dus gezellig maken. Maar al lach ik nog wel, echt plezier heb ik niet meer. Het is niet compleet. Er mist er eentje."

Bert gaf zichzelf de opdracht zich te herpakken toen hij vorig jaar bij het horen van een kerstplaat helemaal volschoot. "Dat was tijdens het ontbijt. Ik begon te huilen en bedacht me: als ik zo de kerst moet doorbrengen, dan lukt dat gewoon niet. Dat wordt intussen gelukkig wat minder. Maar waar ik kerst vroeger altijd associeerde met gezelligheid, is dat gevoel voorgoed weg. Kerst zal voor ons altijd een randje houden."