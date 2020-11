'Musje met handgranaat' van Banksy levert 170.000 euro op bij veiling in Zwolle

Een vogeltje met een handgranaat in zijn snavel. Dit graffiti-kunstwerk van de wereldberoemde Britse straatkunstenaar Banksy leverde vanmiddag 170.000 euro op bij een veiling in de Koperen Hoogte in Zwolle.

Het werk, toepasselijk 'Bird and Grenade' genoemd, is afkomstig uit de collectie van Jamie Wood, zoon van Rolling Stones-gitarist Ron Wood. Sommige deskundigen dachten dat het kunstwerk een miljoen euro zou opleveren, al schatte de veilingmeester vanmiddag al in dat het niet meer dan twee ton zou worden.

Netwerk in Mauritius

Een veiling in coronatijd verloopt natuurlijk niet met een bomvolle zaal. Zo ook niet vanmiddag in de Koperen Hoogte. De verkoop verliep digitaal, waarbij de veilingmeester contact had met een netwerk in Mauritius, waar alle internationale biedingen binnen kwamen.

Het kunstwerkje van zo'n 50 bij 50 centimeter leverde uiteindelijk 170.000 euro op. Het is onbekend wie het werk gekocht heeft, maar zeker is wel dat het gaat om iemand in Nederland.

Geheel intact

Na de veiling was het nog wel even afwachten of het kunstwerk van Banksy zichzelf niet toevallig zou vernietigen. Dat gebeurde twee jaar geleden namelijk, direct nadat een schilderij van Banksy op een veiling in Londen voor omgerekend bijna 1,2 miljoen euro was afgehamerd.

Bij Bird with Grenade gebeurde dat niet en dus kan de nieuwe eigenaar het werk geheel intact tegemoet zien.