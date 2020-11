179 miljoen euro uit Europa voor innovatie en herstel MKB in Overijssel en Gelderland

"We zien deze bijdrage als een stevige impuls voor een innovatief en duurzaam Midden en Kleinbedrijf in beide provincies", zeggen gedeputeerden Van Hijum (Overijssel) en Van der Wal (Gelderland).

"Daarnaast blijven we in gesprek met het Rijk over aanvullende cofinanciering. Innovaties in sectoren waar we sterk in zijn, zoals medische technologie, agro&food en energietransitie. Die dragen bij aan een slim en sterk MKB, dat ook in de toekomst zorgt voor welvaart en werkgelegenheid in Gelderland en Overijssel."

Compensatie van 55 miljoen

Het Europees geld is afkomstig uit fondsen voor ondersteuning van innovatie in het MKB en het herstelfonds voor het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis. De bijdrage dreigde aanvankelijk lager uit te vallen, omdat de provincies niet in aanmerking komen voor een fonds dat is bedoeld voor de aanpak van CO2-uitstoot.

Hiervoor komen alleen grote industriële 'clusters' in aanmerking. In Oost-Nederland zijn de industriële clusters hiervoor te klein. Maar dat maakt de opgave bij de Oost-Nederlandse maakindustrie er niet minder om, vinden de gedeputeerden. Door een snelle en intensieve lobby uit beide provincies werd daarvoor een compensatie bedongen van 55 miljoen euro.