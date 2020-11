'Van een omgekeerde adventskalender wordt iedereen blij'

We kennen allemaal wel de adventskalender waarvan je elke dag een raampje mag openmaken. Je weet dat er een chocolaatje achter dat raampje zit, maar toch is het voor kinderen een spannend moment om het open te maken...

Maroejska Sleegers en haar dochter Bjintse Jansen uit Oldenzaal sprak het idee van een omgekeerde kerstkalender aan: in de adventstijd pakken ze elke dag een cadeautje in voor een gezin met kinderen, dat afhankelijk is van de voedselbank. "Zo weten de mensen die het krijgen, dat er iemand al die tijd aan hen heeft gedacht", zegt Sleegers.

"Het is niet ons eigen idee, we hebben het vorig jaar gezien op de Facebookpagina van een vriendin", vertelt Sleegers. Maar ze vond het idee zo leuk, dat ze er zelf mee aan de slag ging en contact zocht met de voedselbank Oost-Twente.

Schoolgaande kinderen

Sleegers kreeg van de voedselbank geanonimiseerde gegevens van gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen, een meisje van negen en een jongen van vijf. Zij koppelt daar dan iemand aan, die voor dat gezin een pakket wil samenstellen.

"Er hebben zich nu 55 mensen aangemeld die een pakket willen samenstellen, dus de gezinnen met schoolgaande kinderen zijn voorzien", zegt Sleegers. "Maar ook anderen zullen blij zijn met een pakket".

'Smokkelen'

De inhoud van de pakketten mag iedereen zelf bepalen. Het is de bedoeling dat mensen er in de adventsperiode elke dag wat in doen, "Maar wij smokkelen ook hoor, we hebben al heel wat verzameld," lacht Jansen.. De pakketten worden een paar dagen voor kerst uitgereikt via de voedselbank.

Volgens Sleegers is er veel behoefte aan houdbare producten en producten voor persoonlijke verzorging. Ook kleine attenties zijn welkom. Mensen die ook een pakket willen samenstellen kunnen zich melden via Facebook of via mail: maroesjka1964@gmail.com.

Zondag 29 november in Hoogtij.