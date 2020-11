Twente gaat carbidschieten niet verbieden, maar stelt wel strikte regels

Twente is van oudsher een regio waar op oudejaarsdag volop carbid wordt geschoten. Afgelopen maandag werd bekend dat er geen landelijk verbod komt op het carbidschieten. "We willen het blijven toestaan, maar we willen het wel met duidelijke kaders omgeven", zegt Patrick Welman namens de Veiligheidsregio Twente.

Welman noemt een aantal voorbeelden van die kaders. "Dat je je bijvoorbeeld vooraf meldt als je gaat carbidschieten, dat je ook duidelijk aangeeft dat je je bewust bent van de coronamaatregelen en dat er iemand is aangewezen binnen de groep die toezicht houdt. Kortom: dat we daar meer helderheid over krijgen."

In conclaaf

De Veiligheidsregio is momenteel in conclaaf met de Twentse gemeenten over de strikte regels. "We proberen de komende week de puntjes op de i te hebben, zodat we daarna ook de regels hebben voor de Twentenaren.

"We moeten het niet verbieden, maar er moeten wel een aantal regels gaan gelden", zegt Welman: