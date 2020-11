Directe treinverbinding tussen Zwolle en Münster stap dichterbij

De komst van een directe spoorverbinding tussen Zwolle en het Duitse Münster is een stap dichterbij. Grensoverschrijdend samenwerkingsverband EUREGIO heeft het 'spoorboekje' af dat moet leiden tot een rechtstreekse verbinding in 2027.

Dat spoorboekje heet officieel de uitvoeringsagenda. Die is belangrijk, omdat het de routekaart is naar uiteindelijke realisatie van een betere treinverbinding tussen Noordrijn-Westfalen en Overijssel. Er wordt momenteel nog onderzoek verricht om kosten en baten van deze plannen in kaart te brengen.

Dortmund-Enschede

Naast de verbinding Zwolle-Münster wordt er ook gekeken naar het traject Dortmund-Enschede. Door de lijnen te verbeteren, wordt de capaciteit vergroot en worden de reistijden verkort.

Ook komen er betere aansluitingen en wordt de luchtkwaliteit verbeterd door dieseltreinen te vervangen door elektrische treinen.

Universiteiten en hogescholen

Met het optimaliseren van de treinverbinding zijn universiteiten en hogescholen aan beide zijden van de grens beter verbonden en het maakt het makkelijker om over de grens te werken.

Gedeputeerde Bert Boerman: "Deze verbinding is belangrijk om de sociaaleconomische kwaliteit van grensregio's te versterken en om grensoverschrijdend werken en leven te faciliteren".

"Een goede directe treinverbinding tussen Münster en Zwolle is geen doel op zich", aldus Boerman. "Maar het verbindt regio’s aan beide kanten van de landsgrens, die elkaar veel te bieden hebben. Denk bijvoorbeeld aan het economisch potentieel van Münsterland en Noord-Ruhrgebied".

Overstap

Voor een reis van Münster naar Zwolle is op dit moment een overstap in Enschede nodig. De laatste jaren is het aantal passagiers dat de grens passeert via de route Münster-Enschede al gestegen van 4.000 naar 10.000 per dag. De huidige concessie voor deze route loopt af in 2026.

Eerdere studies hebben aangetoond dat het mogelijk is om rechtstreekse treinen tussen Zwolle en Münster in te zetten, als het traject Münster-Enschede geëlektrificeerd wordt en station Enschede wordt aangepast. Dit levert ongeveer 75.000 extra passagiers per jaar op, met een groei naar 310.000 passagiers per jaar in de komende jaren.