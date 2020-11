Knelpunten N35 aangepakt, voorlopig geen verdubbeling

Het is zover: de N35 wordt aangepakt. Tussen Wijthmen en Raalte worden alle vijf kruispunten ongelijkvloers en wordt de weg ingericht als 100-kilometerweg. Ook gaat de N35 straks niet meer dwars door Mariënheem. De verdubbeling waar in Overijssel op werd gehoopt, komt er vooralsnog niet. Dat hebben minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Overijssels gedeputeerde Bert Boerman afgesproken.

"Met de provincie Overijssel heb ik afgesproken om de N35 aan te pakken", schrijft Van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Er wordt gestart met een verkenning, "om zo de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming op met name het traject tussen Wijthmen en Raalte en rond Mariënheem te verbeteren." In totaal is 200 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak, de helft daarvan komt van de provincie.

Rondweg Mariënheem

Vooral in Mariënheem kan de vlag uit, daar komt een rondweg. De minister schrijft: "Voor de N35 besluiten Rijk en regio het gedeelte Wijthmen-Raalte aan te pakken in een 2x1 opzet met ongelijkvloerse kruisingen, 2 kruispunten te verbeteren tussen Raalte en Nijverdal en een rondweg Mariënheem 2x1 te realiseren."

De knelpunten worden op zo'n manier aangepakt, dat in de toekomst een verdubbeling van het aantal rijbanen mogelijk blijft. Voor verbreding van de N35 wordt al jaren gelobbyd, maar deze zomer bleek al dat minister Van Nieuwenhuizen dat niet nodig vindt. In antwoorden op Kamervragen wees ze er toen op dat ondanks een forse toename van verkeer de reistijd nog steeds 'acceptabel is, zowel in de spits als gedurende de rest van de dag'. Ook schreef ze dat het relatieve ongevalsrisico voor de N35 onder het landelijke gemiddelde voor niet-autosnelwegen ligt.

Tevreden

Het CDA, de grootste partij in Provinciale Staten, laat weten 'tevreden' te zijn met het besluit van de minister. "Het besluit is weliswaar niet het gewenste eindbeeld dat de N35 een 2x2 100 kilometer autoweg wordt van Almelo naar Zwolle, maar met dit besluit wordt wel een oplossing geboden voor de belangrijkste knelpunten bij Mariënheem, Haarle en Laag Zuthem. Met een rondweg langs Mariënheem zal de leefbaarheid fors toenemen", zegt Statenlid Bart van Moorsel.

De VVD juicht de rondweg om Mariënheem toe. "Met het omleggen van de N35 ontstaat een situatie waarin het dorp niet langer in tweeën wordt gesplitst door een Rijksweg. Een grote verbetering voor de leefbaarheid", stelt Statenlid Wim Tutert.

Ook andere partijen reageren opgetogen. De PVV schrijft op Twitter dat het goed is dat de weg wordt aangepakt. Maar, zo zegt de partij: "Hiermee zijn we er dus nog niet." De partij doet de oproep 'om nu niet achterover te gaan leunen, maar de druk erop te houden' totdat de weg verdubbeld is.