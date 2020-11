Wethouder Raalte over aanpak N35: 'Cora en Bert hebben een mooi baby'tje gekregen'

"Ik ben lichtelijk emotioneel over wat er nu op tafel ligt. Je zou kunnen zeggen dat Cora en Bert een mooi baby'tje hebben gekregen." Wethouder Wout Wagenmans van Raalte is maar wat blij met de plannen die er liggen voor de aanpak van de N35. Met Cora en Bert doelt hij op minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en gedeputeerde Bert Boerman. De minister stelt, net als de provincie, 100 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van meerdere knelpunten op de N35.

"Het getuigt van bestuurlijke moed dat de minister dit op dit moment allemaal toezegt", vindt Wagenmans. "De kruispunten verdwijnen en Mariënheem krijgt eindelijk een rondweg. De samenwerking tussen alle partijen die erbij betrokken zijn heeft dan toch zijn nut bewezen."

'Alle vertrouwen'

De Raalter wethouder realiseert zich dat het morgen niet allemaal opgelost is. "Het zal zeker nog een paar jaar duren voordat het allemaal gerealiseerd is, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het op termijn ook allemaal geregeld wordt."

Ook gedeputeerde Bert Boeman reageert opgetogen. "We hebben ons de afgelopen jaren samen met onze regionale partners volop ingezet voor de aanpak van de N35", zegt Boerman. "Het opwaarderen van deze belangrijke route tussen de twee topregio's Zwolle en Twente in Oost-Nederland heeft onze hoogste prioriteit."

'Meer veiligheidsmaatregelen'

Hij erkent dat het resultaat niet het maximale is: "Ja, we hadden nog liever de hele marsroute gerealiseerd, maar ik zie het echt als een doorbraak dat er nu door het Rijk een bijdrage van 100 miljoen euro komt om een aanzienlijk deel van de marsroute te realiseren. Bovendien kunnen we nu ook vanuit de al beschikbare middelen meer veiligheidsmaatregelen nemen op het traject Mariënheem-Nijverdal. Onder andere bij Haarle."

Ook de provinciale VVD reageert verheugd. "Het is heel goed nieuws dat er op deze manier wordt gewerkt aan de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid", zegt Wim Tutert namens de VVD. "De rondweg Mariënheem wordt gezien als een grote verbetering van de leefbaarheid."

'Het is fantastisch'

Maar niet alleen die langverwachte rondweg stemt de liberalen blij. "Het is fantastisch voor al onze inwoners en ondernemers dat de verkeerslichten op het traject Wijthmen - Raalte verdwijnen en de snelheid omhoog gaat."

De minister zelf is ook blij dat er nu eindelijk iets op tafel ligt. "De regio heeft zich jaren ingezet hiervoor en er is heel intensief contact geweest. Ik heb mijn best gedaan en het is heel uitzonderlijk dat dit in een tijd als deze nu gaat gebeuren."

Ook zij realiseert zich dat dit nog maar het begin is. "Het gaat nog jaren duren, dat wel. Maar we kunnen er nu aan beginnen. De oplossing is in zicht."