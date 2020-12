Corona-aanpak in Hardenberg levert complimenten op

Direct toen in maart van dit jaar de coronacrisis losbarstte, schoven de wethouders van Hardenberg rond de tafel om te bepraten wat de gemeente zou kunnen doen om lokale en regionale ondernemers te ondersteunen. Ook tijdens de bankencrisis vanaf 2009 deed de gemeente dat al, maar nu werd die noodzaak direct gevoeld.

Open brief oproep voor steun

Toen mkb Nederland in april een open brief stuurde aan alle Overijsselse gemeenten, was Hardenberg er al klaar voor. Mkb Nederland vroeg de ondernemers te ondersteunen nu het land stil kwam te staan. "Stel belastinginning uit, bereken geen invorderingsrente, stuur geen boetes of aanmaningen en blijf opdrachten verstrekken aan mkb'ers." Dit is een deel van het verzoek van mkb aan de Overijsselse gemeenten.

Voorbeeldgemeente

In Hardenberg is dat verzoek voortvarend opgepakt, zo stelt Vonhof. "Dat doet Hardenberg hartstikke goed, dus je zou kunnen stellen dat Hardenberg een voorbeeldgemeente is voor de rest van Nederland."

Eén van de projecten waarmee Hardenberg versneld aan het werk is gegaan, is de herinrichting van de Burgemeester van Riemsdijkstraat in Gramsbergen. Die herinrichting is al jaren onderwerp van gesprek, maar nu wil de gemeente dit project versneld laten uitvoeren.

"Met zo'n project als dit wil je met inwoners in gesprek en juist die participatie is in coronatijd heel erg lastig. Maar bewoners hebben zelf een goed plan gemaakt waardoor alle neuzen al snel dezelfde kant op stonden. En dan kunnen we dus ook snel aan de slag, hoe mooi kun je het krijgen?", vraagt wethouder Jan ten Kate zich af.

Herinrichting straat in Gramsbergen versneld van start om ondernemers te steunen in coronatijd (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

'Ja da's mooi'

De complimenten van Vonhof worden gehoord door de wethouder. "Maar toch wil ik die complimenten ook doorgeven aan de samenleving. Want van bewoners tot ondernemers en de gemeente, volgens mij hebben we allemaal ons best gedaan om dit zo snel tot stand te brengen."

Ook de bewoners zijn blij met de complimenten van Vonhof. Erik-Henk Baarslag: "Ja, daar ben je dan best wel trots op. En zeker dat we als bewoners ook een steentje hebben bijgedragen. Ja, da's mooi."

De werkzaamheden aan de Van Riemsdijkstraat gaan in januari van start.