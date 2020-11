Nieuwe MRI-scanner Isala Zwolle niet door de deur, maar door de gevel van het ziekenhuis naar binnen

Met een hijskraan was afgelopen vrijdag al een deel van de gevel van het ziekenhuis verwijderd, om plaats te maken voor de nieuwe scanner.

'Die magneet weegt ruim zes ton'

"We gaan niet via de achterkant van het gebouw naar binnen, omdat het dan een heel lang transport zou worden met een enorm gewicht," legt Henk Souwman van Isala uit. "Die magneet die naar binnen getakeld is, weegt ruim zes ton."

De nieuwe scanner in de gang van ziekenhuis (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'De vraag naar MRI-scans wordt steeds groter'

De nieuwe scanner is de vijfde van Isala, waarvan er vier op de locatie in Zwolle staan. "De vraag naar MRI-scans wordt steeds groter", legt Monique Gigengack uit. "De toepasbaarheid van MRI-onderzoeken wordt steeds breder. We kunnen steeds meer zien. De rol van de MRI-scan wordt steeds groter in het hele ziekenhuistraject van de patiënt."

Monique Gigengack (Isala) (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Hoewel het nieuwe apparaat vandaag al op zijn plek is gezet, wordt hij vermoedelijk pas aan het begin van volgend jaar voor het eerst gebruikt. Gigengack: "Op 4 januari beginnen we met de applicatie en in die week gaan we ook de eerste patiënt doen."