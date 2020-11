Meer en betere fietsenstallingen bij vier stations in Overijssel

Het ministerie zet in op extra fietsvoorzieningen bij stations die een belangrijke rol als OV-knooppunt vervullen of waar veel huizen in de buurt gebouwd gaan worden.

'Oer-Hollands wapen'

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I en W) is enthousiast. “Veel Europese steden hebben in coronatijd stukken weg vrijgemaakt omdat mensen daar massaal de fiets ontdekten. Wij kennen die fiets in Nederland al, als oer-Hollands wapen tegen drukte en voor schone lucht."

Maar het kan beter, vindt Van Veldhoven. "We zien dat Nederlanders in coronatijd nog weer meer zijn gaan fietsen. Nu werken we nog zoveel mogelijk thuis, maar straks gaan we ook weer op de fiets naar het werk. Met deze investering zorgen we dat je je fiets kwijt kunt bij het station, zodat je makkelijk je reis met de trein, bus, deelauto of metro kunt vervolgen”..

Bomvolle stallingen

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de reizigers per fiets naar het station komt. Dat levert vaak bomvolle stallingen op. Ook is er vaak onvoldoende ruimte voor bijvoorbeeld bakfietsen of fietsen met een krat of kinderzitje.

De provincie en vervoerregio’s werken de plannen de komende tijd verder uit, samen met ProRail. Het is de bedoeling dat in 2025 het aantal beschikbare plaatsen voor fietsen bij stations is gestegen van 500.000 naar 600.000.

Studie naar beste ontwerp

Naast de vier genoemde stations waar binnen afzienbare tijd de schop de grond in gaat, heeft het ministerie ook drie stations in Overijssel op het oog waar eerst en studie naar het beste ontwerp gedaan wordt. In dat geval gaat het om de stations in Dalfsen, Enschede en Zwolle.