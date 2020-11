Deventer wil onderzoek naar meer windmolens langs de A1

Er zijn twee locaties in beeld waar onderzoek komt of en hoeveel windmolens er kunnen komen. Het gaat om het gebied bij de afslag Deventer-Oost en een iets oostelijker gelegen gebied net buiten de bebouwde kom van Deventer aan de noordkant van de snelweg. Er is nog geen concreet plan voor het plaatsen van windmolens in deze gebieden.

Plek langs de snelweg

Uit een representatieve peiling bleek dat Deventenaren een plek langs de snelweg de beste plek vinden voor windmolens. Toch gaat de gemeente eerst in gesprek met de gemeenteraad en omwonenden voor er een besluit wordt genomen. Er is nog geen concreet plan voor het plaatsen van windmolens in deze gebieden. Zo ver is het nu nog niet. Het aanwijzen van gebieden maakt duidelijk waar gezocht kan worden.

Deventer wil met de windmolens een bijdrage leveren aan het grootschalig opwekken van duurzame energie. De komende maanden gaat de gemeente kijken hoe de regels voor windontwikkeling uitpakken voor Deventer. Ook gaat de gemeente na hoe inwoners en betrokkenen minstens voor de helft eigenaar van windprojecten kunnen worden en hoe opbrengsten in het gebied ingezet kunnen worden.