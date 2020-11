Omwonenden langs N733 bij Lonneker krijgen hun zin: lantaarnpalen teruggeplaatst

Omwonende Peter Paul van Kesteren schrok flink, toen hij onlangs ontdekte dat de provincie lantaarnpalen langs de N733, buiten de bebouwde kom van Lonneker, aan het verwijderen was. "We zijn zeer ontstemd dat we hier nu in het donker de weg op moeten", zegt Van Kesteren, die net voorbij de nieuwe rotonde van de N733 woont.

Het schrappen van de lichtmasten maakte onderdeel uit van een groter project, waarbij langs provinciale wegen door heel Overijssel honderden lantaarnpalen zouden worden geschrapt.

Kwaad al geschied

Met een breed gesteund voorstel van de PVV Overijssel werden de plannen uiteindelijk stilgelegd, waarmee het verwijderen van de lichtmasten voorlopig van de baan is.

Maar langs de provinciale weg tussen Lonneker en Oldenzaal was het kwaad al geschied. De provincie was daar al begonnen met het demonteren van een aantal lantaarnpalen.

N733 bij Lonneker (Foto: RTV Oost)

Omwonenden kritisch

Na kritiek van omwonenden, vertegenwoordigd door Peter Paul van Kesteren, stelde de provincie daarop voor om drie kleinere lichtmasten terug te plaatsen. Van Kesteren ging daar niet mee akkoord en schakelde de hulp in van de PVV Enschede en PVV Overijssel.

De provincie heeft, na over en weer gemail, inmiddels toegezegd drie grote lichtmasten terug te zullen plaatsen. Dat gebeurt komende maand al. PVV-Statenlid Joeri Pool is blij met het resultaat. "Goede verlichting is belangrijk voor de veiligheid, onze inwoners hebben daar recht op."

Meer locaties

Ook langs de N743 tussen Almelo en Zenderen zijn lantaarnpalen weggehaald en ook daar zijn omwonenden niet blij met het besluit. De provincie stelde eerder al in een reactie dat alleen op plekken waar de verkeersveiligheid dat toelaat, straatverlichting verwijderd wordt. Aan het besluit is volgens de provincie goed onderzoek vooraf gegaan.

"Omwonenden of andere weggebruikers zijn natuurlijk welkom om met hun reacties bij ons te komen. We begrijpen het als er vragen over zijn. Dat nemen we serieus en we kijken dan met elkaar waar precies het knelpunt zit en wat we hier eventueel aan kunnen doen", aldus een woordvoerder van de provincie Overijssel onlangs.