Gaat het Rouveen lukken om een wereldrecord pindaslinger-rijgen te verbeteren?

Het doel is om een pindaslinger van een kilometer lang te rijgen. Het moet allemaal gaan gebeuren op zaterdag 30 januari in De Veldschuur Bid en Werk in Rouveen. Alles moet coronaproof.

Het huidige record doppinda's aan elkaar knopen staat na enig zoekwerk op 566 meter. Dat kan natuurlijk veel beter. De 12-jarige Tine Erkens uit Rouveen nam contact op met De Veldschuur met de vraag of de recordpoging niet in Rouveen zou kunnen.

Leuke activiteit en goed voor vogels

"We vonden het meteen een goed idee", zegt beheerder Hanneke Rademaker van het informatiecentrum. "We zetten onbescheiden hoog in met een kilometer. Het is een leuke activiteit in deze rare tijd én het is goed voor de vogels en dus de natuur. Het mes snijdt aan meerdere kanten."

Het wordt overigens wel een officieus wereldrecord, want officiële organisaties zoals het Guinness Book Of Records worden er niet bij betrokken. Dat is volgens de organisatie ook niet nodig. Meedoen is minstens zo leuk als het eindresultaat. "De voorpret is al leuk."

Corona

Zonder corona is het al een hele organisatie, maar met corona is het optuigen van deze actie al bijna een recordpoging op zich. Het is verboden allerlei mensen uit te nodigen die gaan rijgen. Dat moet anders.

"We hebben scholen, kinderclubs en zorginstellingen in Zwartewaterland en Staphorst aangeschreven met de vraag of ze mee willen doen. Ze mogen thuis, op school of bij de club gaan rijgen en zich aanmelden wanneer ze bij ons de slingers aan elkaar geen knopen. We voeren tijdsloten in, zodat we alles coronaproof doen", zegt Hanneke Rademaker. Vrijwilligers zetten honderden meters aan wilgenpalen in de grond, waarlangs de ketting komt te hangen.

Hoe veel doppinda's?

Naast scholen, clubs, zorginstellingen, gezinnen en alle anderen die pinda's rijgen, is De Veldschuur op zoek naar sponsoren; mensen of bedrijven die zakjes pinda's in de schil kopen, zodat die tot een slinger geregen kunnen worden. Als er een kilometer nodig is, moeten er veel doppinda's voorhanden zijn.

De Veldschuur beleeft een beroerd jaar en dat terwijl het centrum dit jaar vijftien jaar bestaat en dit wilde vieren met de bezoekers en de tientallen vrijwilligers die het centrum draaiende houden. Deze verjaardag werd wegens corona afgeblazen.