De vlaggen hangen niet uit, maar Mariënheem is blij met plannen rondweg

De vlaggen zijn niet massaal gehesen, maar over het algemeen heerst er blijdschap in Mariënheem over plannen voor een rondweg om het dorp.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakte gisteren bekend dat er 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de aanpak van de N35 tussen Zwolle en Twente. Vijf kruisingen worden ongelijkvloers gemaakt, twee kruisingen worden verbeterd en er komt een rondweg om Mariënheem. De provincie betaalt ook 100 miljoen euro voor de uitvoering

'Een drama om de weg op te komen'

De weg splitst het dorp Mariënheem in tweeën en dat veroorzaakt onveilige situaties. "Geweldig dat die rondweg er eindelijk komt", zegt een moeder, terwijl ze met haar kind de drukke weg oversteekt. Een andere moeder heeft een stepje en een bakfiets te besturen. "Die bakfiets kan niet door het tunneltje verderop. Maar ook met de auto is het soms een drama om de weg op te komen."

De N35-discussie loopt al sinds 1995. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Overijssel, is er ook blij mee. "Het werd ook de hoogste tijd om de route veiliger, sneller én duurzamer te maken. De N35 is de belangrijkste verbindingsweg tussen de twee economische topregio's in Oost-Nederland, Zwolle en Twente."

Ook goed voor de inwoners

Volgens De Lange is het besluit ook goed voor de inwoners in de verschillende kernen aan de N35, maar weet hij ook dat "we er nog niet zijn. De ambitie is duidelijk: een volwaardige 2x2 stroomweg. Dat wordt nu nog niet in een keer gerealiseerd, maar het staat wel als een gezamenlijk gedragen eindbeeld. Het betekent dat ondernemers de vinger aan de pols houden bij de verdere ontwikkeling van de N35."

Wethouder Wout Wagenmans van Raalte, waar Mariënheem onder valt, reageerde vanmorgen verheugd bij Radio Oost. "Ik ben lichtelijk emotioneel over wat er nu op tafel ligt. Je zou kunnen zeggen dat Cora en Bert een mooi baby'tje hebben gekregen." Met Cora en Bert doelde Wagenmans op minister Cora van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Bert Boerman.