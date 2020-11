PEC Zwolle mist spitsen Tedic en Ghoochannejhad tegen VVV

Mike van Duinen, de enige spits die nog over is, staat daarom in de punt van de aanval.

Quispel toegevoegd

Omdat de spoeling voorin wel erg dun wordt, is Freddy Quispel toegevoegd aan de wedstrijdselectie. De 20-jarige aanvaller debuteerde vorig seizoen voor FC Emmen in de eredivisie. In de zomer maakte hij de overstap naar het Duitse Oldenburg, maar daar is hij al vlot weer vertrokken. De laatste tijd traint hij op amateurbasis bij PEC Zwolle onder 21, het team van zijn jongere broer Jan Quispel.

Trainer John Stegeman kan ook nog geen beroep doen op aanvoerder Bram van Polen en middenvelder Pelle Clement, die al langere tijd zijn uitgeschakeld, maar volgende week weer aansluiten bij de groepstraining.

Vaak gelijk

PEC Zwolle heeft al zes wedstrijden op rij niet gewonnen en speelt vaak gelijk. Toch is dat voor Stegeman niet per se reden om meer risico's te nemen in de slotfase van een wedstrijd. "We voetballen niet voor een gelijkspel. Maar ik vind het ook belangrijk om niet te verliezen, dat is ook goed voor het moraal. Het ligt er ook een beetje aan hoe de wedstrijd is en hoe de druk van de tegenstander is. We willen heel graag winnen, maar tegen goede tegenstanders vind ik niet verliezen ook heel knap."

Laatste uitzege in Venlo

De vorige uitwedstrijd van PEC Zwolle tegen VVV-Venlo werd gewonnen. Op 14 december 2019 werd het 2-1 door onder meer doelpunten van Kenneth Paal en Pelle Clement. Sindsdien heeft PEC geen uitzege meer geboekt.

Radio Oost

De wedstrijd in De Koel begint morgen om 21.00 uur. In De Oosttribune op Radio Oost wordt live verslag gedaan.