Werkstraf en seksuele voorlichting voor licht verstandelijk beperkte man die vrouw aanrandde in bus

Een 25-jarige licht verstandelijk beperkte man uit Enschede is door de rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk voor aanranding. Hij heeft zich volgens de rechtbank eind 2019 schuldig gemaakt aan aanranding in een stadsbus in Enschede. De veroordeelde Enschedeër heeft een proeftijd van twee jaar gekregen en moet een programma over seksuele voorlichting en relaties volgen.

De man stapte in december 2019 in een bus in Enschede en ging naast een vrouw in die bus zitten. Een opmerkelijke keuze, omdat er elders in de bus genoeg vrije zitplaatsen waren. Vrienden van de man stapten ook in en gingen achter in de bus zitten. Enkele minuten na het instappen betastte de 25-jarige de vrouw naast wie hij zat. Toen de man aan haar geslachtsdelen zat, drukte ze op de stopknop en stapte ze uit. Op aanraden van een vriendin is de vrouw na de aanranding naar de politie gegaan.

De man erkende voor de rechtbank dat hij het been van de vrouw heeft aangeraakt, maar hij ontkent dat hij haar geslachtsdelen heeft betast. De rechtbank ziet dat anders. Op basis van de verklaring van de vrouw in samenhang met de verklaring van de vriendin van de vrouw en het feit dat de man deels bekent, vindt de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de man haar heeft aangerand.