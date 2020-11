Man uit Enschede krijgt 20 maanden cel voor mishandelen echtgenote en zoon

Een 48-jarige Enschedeër is veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf, omdat hij eerder dit jaar zijn echtgenote bewusteloos sloeg en vastgebonden opsloot in een washok. De man is ook veroordeeld omdat hij een van zijn zoons mishandelde.

De zaak kwam aan het rollen toen er in mei een melding bij de politie binnen kwam over een man die met een mes achter een andere man aanrende. Agenten die naar de woning van de 48-jarige gingen zagen dat de zoon achter zijn vader aan zat.

De zoon vertelde dat zijn vader opnieuw gewelddadig was tegen zijn moeder en dat hij had ingegrepen om erger te voorkomen.

Net terug van lange gevangenisstraf

De 48-jarige was nog niet lang terug na het uitzitten van een 14 jaar lange gevangenisstraf in zijn geboorteland Wit-Rusland. Volgens buren was het vanaf de terugkeer hommeles in het huis en zagen ze in april al dat de man zijn vrouw zeker twintig keer sloeg met zijn vuist.

De man mag vijf jaar lang niet in buurt komen van zijn vrouw. Doet hij dat wel, dan moet hij per overtreding twee weken de cel in. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 2500 euro.