Overijsselse pluimveesector vreest voor vogelgriep: "Schrik zit er goed in"

De Overijsselse pluimveesector houdt haar hart vast nu de vogelgriep steeds vaker opduikt en het risico om als bedrijf besmet te worden door deskundigen als 'zeer hoog' wordt gezien. Tot nu toe zijn er geen Overijsselse bedrijven besmet, maar er zijn wel dode vogels gevonden in de provincie die besmet bleken. "De schrik zit er bij pluimveehouders in de provincie flink in", vertelt voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Sinds eind oktober geldt een ophokplicht voor pluimveebedrijven. Uit een analyse van de Wageningen Universiteit blijkt dat bedrijven deze maand meer risico lopen op een besmetting met de vogelgriep dan vorige maand. "Er worden echt veel dode, besmette dieren gevonden. Eerst was het vooral in de watergebieden, zoals in de kop van Overijssel, maar nu trekt het ook verder langs de IJssel bijvoorbeeld", legt De Haan uit.

Vogelgriep versus coronavirus

De schrik zit er dan ook goed in bij pluimveehouders. Een eigenaresse van een biologisch pluimveebedrijf in Hertme vergeleek de vogelgriep met het coronavirus. En dat begrijpt De Haan wel. "Het is een onmachtig gevoel. Je doet wat je kan en daar ben je je van bewust. Maar als dat omslaat in angst en verkramping, dat is een stressvolle situatie die heel vervelend is. En pluimveehouders moeten daar nu wel mee leren omgaan."

De voorzitter wil dan ook pluimveehouders meegeven dat ze zelf nog één en ander kunnen doen om het virus buiten de deur te houden. "Probeer onder andere het erf zo schoon mogelijk te houden en ruim besmette vogelpoep op. En zit niet bij de pakken neer."