Zware tijden voor wintersportwinkel in Hengelo door negatief reisadvies: "Maar we blijven positief"

Milo Baum heeft sinds drie jaar een grote ski-zaak in Hengelo. "De jaren ervoor was het een klein winkeltje, maar nu heb ik heel exclusief aanbod in het hogere ski-segment." De meeste snowboards en skilatten blijven dit jaar hoogstwaarschijnlijk in de schappen staan. Een grote domper voor de eigenaar.

Drie keer pech

"Toen in maart het coronavirus uitbrak in het skigebied van Oostenrijk, stokte de verkoop direct. In mei heb ik mijn assortiment uitgebreid met badkleding. Maar toen gingen ook de zomervakanties naar het buitenland veelal niet door." Baum hoopt nu met normale winterjassen toch de klant naar binnen te lokken. "En ik denk na over wandelschoenen, want dat is nu een hit."

Hoopvol

Nog een seizoen geen verkoop, komt Baum duur te staan. "De financiële steun die wij vanuit het Rijk krijgen, is marginaal." Maar hij blijft positief en hoopvol. "Uiteraard hoop ik dat er vanaf januari en daarna gewoon lekker geskied gaat worden. Er blijven altijd wel landen waar je nog wel kunt skiën. En de echte skiliefhebber gaat toch wel. Ook wel zonder après ski."