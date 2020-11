Aantal besmettingen in Twente sinds maandag gehalveerd, cijfers IJsselland laten lichte stijging zien

Twente was maandag nog de veiligheidsregio met de meeste besmettingen, intussen is dat aantal flink gedaald. (Foto: ANP / Vincent Jannink)

Twente sluit de week af met 200 coronabesmettingen in het laatste etmaal. Dat is de helft van de 407 die er maandag nog geteld werden in de veiligheidsregio. Twente telde toen het meeste aantal nieuwe besmettingen van alle Nederlandse veiligheidsregio's. Het aantal besmettingen in IJsselland was de laatste 24 uur 133, een lichte stijging ten opzichte van de laatste dagen. Maandag telde IJsselland nog 110 besmettingen.

In IJsselland zijn de cijfers dus wat stabieler maar is wel sprake van een lichte stijging. De signaalwaarde steeg de afgelopen dagen dan ook.

De signaalwaarde geeft aan hoeveel besmettingen per 100.000 inwoners worden gemeten. Die signaalwaarde is een alarmbel volgens het kabinet, waarboven het nodig kan zijn om in te grijpen. In Nederland is die kritieke grens 7,3. De signaalwaardes liggen in IJsselland en Twente al weken boven dat cijfer. Van 15,1 begin deze week naar 25 vandaag.

In Twente kende de signaalwaarde afgelopen maandag volgens de cijfers van het RIVM een flinke piek met 64,5. Intussen ligt de signaalwaarde op 31,7. Dat is is iets hoger dan ongeveer een week geleden, toen op 22 november de signaalwaarde op 23,4 lag.

Twente is ook bij lange na niet meer de veiligheidsregio waar het grootste aantal besmettingen worden geteld. Waar de regio begin deze week nog de koploper was, heeft Twente zich nu achter in de middenmoot gevestigd.