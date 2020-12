Waterschappen komen al 50 jaar van alles tegen in rioolwater, van mobieltjes tot verfresten

De rioolwaterzuivering in Hengelo is een van de 23 installaties van waterschap Vechtstromen. (Foto: RTV Oost)

Het is vandaag exact vijftig jaar geleden dat de wet Verontreiniging oppervlaktewateren in werking trad. Een heugelijke dag voor de waterschappen die vanaf dat moment verantwoordelijk werden voor het zuiveren van het water in sloten, beken, kanalen en rivieren. Met positieve gevolgen voor mens en natuur. Maar het is niet alleen maar hosanna, want we blijven spullen door de gootsteen of het toilet spoelen die niet in het rioolwater horen.

Wat nu de normaalste zaak van de wereld is - even doorspoelen na een toiletbezoek - was nog maar 50 jaar geleden helemaal niet vanzelfsprekend. Het smerige water van huishoudens en de industrie kwam gewoon rechtstreeks in beken en kanalen terecht. "Twente had toen nog een grote textielindustrie. Aan de kleur van het water in de beken konden mensen zien met welke kleur er werd gewerkt en of er werd gebleekt", vertelt Erik Lievers van waterschap Vechtstromen.

Enschede heeft de twijfelachtige primeur van de bouw van de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aanleiding is een langslepend conflict tussen baron Van Heeckeren van Wassenaer van landgoed Twickel en de gemeente Enschede. Twickel had veel last van het smerige water van de textielindustrie en spande een rechtszaak aan. Dat leidde in 1921 tot de bouw van een zuiveringsinstallatie in Enschede, die pas aan het einde van de jaren veertig goed werkte.

Het water dat tegenwoordig een waterzuiveringsinstallatie verlaat is schoon, hoewel het geen drinkwater is. Die vergissing willen mensen wel eens maken. Waterschappen zuiveren rioolwater. Drinkwaterbedrijven zoals Vitens pompen water uit de grond of halen het uit rivieren en bewerken dat tot drinkwater.

De zuiveringsinstallaties van de waterschappen zijn mede door gebruik te maken van moderne technieken steeds beter in staat het rioolwater steeds schoner te maken. Dat is niet altijd even eenvoudig, want er zijn hordes mensen die van alles en nog wat door de gootsteen of het toilet spoelen dat niet in het rioolwater thuishoort.

Grote stukken vuil

Voordat het water wordt gezuiverd vangt een rooster de grootste stukken vuil op. Daartussen zitten spullen die per ongeluk in het riool terecht zijn gekomen, zoals mobieltjes of een kunstgebit. Maar het rioolwater wordt ook moedwillig vervuild. Lievers: "Door corona zijn meer mensen thuis aan het klussen. We zien dat er verfresten door het toilet worden gespoeld. Dat is natuurlijk niet de bedoeling."

Een snelle opfriscurus:

Vraag: Wat mag je wel door het toilet spoelen?

Antwoord: De drie P's. Poep, plas en (wc)papier.

"Wat er niet wordt ingegooid hoeven wij er niet uit te halen", zegt Lievers. "Dat scheelt ons werk en daarmee kosten, dus belastingcenten." Iedereen heeft er volgens hem baat bij zorgvuldig om te gaan met wat er in het riool wordt gegooid. Gemiddeld verbruiken mensen 135 liter water per persoon per dag. Dit en al het andere rioolwater wordt in het gebied van Vechtstromen gezuiverd door 23 zuiveringsinstallaties waarvan er 20 in Twente staan.

Had het waterschap vroeger vooral te maken met de vervuiling van de industrie, tegenwoordig ligt de uitdaging in het zuiveren van medicijnresten uit het afvalwater. "Er komen steeds nieuwe stoffen in het rioolwater terecht, bijvoorbeeld medicijnresten. Met het ouder worden van de bevolking neemt ook de hoeveelheid medicijnen dat wordt gebruikt toe. Die resten moeten wij er wel uithalen. We zijn nu volop bezig om daarvoor nieuwe technieken te ontwikkelen."

Klein feestje

Ondanks de vele uitdagingen en obstakels, viert waterschap Vechtstromen vandaag een bescheiden feestje op de vijftigste verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewater. "We houden een digitale lunchbijeenkomst voor alle medewerkers en het bestuur. Met een aantal mensen dat heel wat jaartjes bij het waterschap werkt kijken we terug naar het verleden. We besteden aandacht aan hoe we er nu voorstaan en we kijken naar de toekomst."