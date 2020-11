FC Twente weer met beide benen op de grond na collectieve offday tegen RKC

Na een minuut stilte als eerbetoon aan de overleden wereldster Diego Maradona, leek FC Twente aanvankelijk een zorgeloze avond tegemoet te gaan. De trotse nummer vijf van de Eredivisie kon weer beschikken over de uit quarantaine teruggekeerde Roemeratoe en de start was zoals wel vaker dit seizoen voortvarend. Danilo raakte al in minuut drie de paal uit een hoekschop van Smal, de vervanger van de geblesseerde Oosterwolde.

FC Twente was in het eerste kwartier de bovenliggende partij, maar het ontbrak aan scherpte in de eindfase, het ging telkens mis bij de laatste pass. De keren dat de Tukkers wel voor het vijandig doel opdoken, werd het ook gevaarlijk. De grootste kans was voor Dervisoglu, die echter naliet zijn eerste treffer in Enschedese dienst te maken.

Ola John kan het nog

Het duel kantelde halverwege de eerste helft volledig. En dat was te danken aan oude bekende Ola John, kind van de club. De voormalig smaakmaker van FC Twente - die in de zomer van 2012 een miljoenentransfer naar Benfica verdiende - liet zien nog altijd een fraai arsenaal aan bewegingen in huis te hebben. John vond collega-aanvaller Ngonge, die toesloeg met een heerlijke volley: 0-1.

Cadeautje van Pierie

De equipe van Jans was de regie volledig kwijt en toen ook de dramatisch spelende Kik Pierie nog eens begon te stuntelen in de opbouw, kon het eerste bedrijf helemaal als dramatisch worden bestempeld. Stokkers en John pakten het cadeautje van de Ajax-huurling uit. Eerstgenoemde kogelde de bal achter Drommel, waardoor RKC met een verrassende voorsprong aan de thee kon.

Danilo gewisseld

In de rust kreeg RKC een fikse domper te verwerken toen bleek dat John niet verder kon. FC Twente wisselde ook één keer: Ilic kwam binnen de lijn voor Bosch. Er veranderde echter amper wat aan het spelbeeld. Vrijwel niets ging goed bij de thuisploeg. Jans was het zat en maakte dat meer dan duidelijk. Topschutter Danilo werd naar de kant gehaald en vervangen door Jeremejeff. Tegelijkertijd vielen ook Zerrouki en Lamprou in.

Machteloos

Maar ook het verse bloed wist het tij niet te keren. Het machteloze FC Twente kreeg maar geen grip op de Brabantse bezoekers. Ngonge had zijn tweede van de avond kunnen maken, maar zijn poging vloog nipt over de kruising van Drommel, die met een trits reddingen van de buitencategorie even later de 0-3 voorkwam.

FC Twente slaagde er in de slotfase van de wedstrijd niet meer in de tweede nederlaag van het seizoen af te wenden en mocht van geluk spreken dat het met elf man eindigde. Pierie uitte zijn frustratie op de enkels van Stokkers, maar kwam goed weg met slechts een gele kaart.

FC Twente - RKC Waalwijk 0-2

0-1 Ngonge (22)

0-2 Stokkers (30)

Arbiter: Martens

Geel: Cerny, Pierie, Pleguezuelo, Zerrouki



FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Pierie, Smal; Brama, Bosch (Ilic/46), Roemeratoe (Zerrouki/64); Cerny, Danilo (Jeremejeff/64), Dervisoglu (Lamprou/64).



RKC Waalwijk: Lamprou; Quasten (Lutonda/82), Touba, Meulensteen, Bakari; Tahari (Azhil/70), Anita, Van der Venne; John (Daneels/46), Stokkers (Mulder/89), Ngonge (Gaari/82).

