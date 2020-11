Extra raadvergadering over plan om azc in Azelo te heropenen

Iets meer dan een jaar geleden ging het azc dicht, definitief dit keer. De belofte van het college, dat het voormalige jongensinternaat kocht van het COA, bleek een loze. Wethouder Kotteman kwam terug op de toezegging die hij een jaar eerder deed. Toen meldde hij dat de gemeente het pand had gekocht om zelf de regie te houden over de bestemming. Een azc zou het in ieder geval niet meer worden.

Bedenkingen

De gemeenteraad is verbaasd over de gang van zaken. Op 22 september werd nog een motie aangenomen over het gebouw. De strekking van die motie luidt dat de raad de gelegenheid krijgt om wensen en bedenkingen kenbaar te maken voordat het college een definitief besluit neemt over het pand.

Door de ontwikkelingen van de laatste dagen voelt de raad zich overvallen. Een aantal partijen vindt dat het college de motie van 22 september niet juist uitvoert en wil daarover in debat.

Borne-Nu, VVD, CDA, GB90 en SP hebben het initiatief genomen voor het debat waarbij het college ter verantwoording wordt geroepen over de procesgang rond het besluit om toch weer asielzoekers in het gebouw te vestigen voor een periode van drie jaar.

Kleinschalige invulling

Volgens het gemeentebestuur is verhuur de enige oplossing om op korte termijn een kleinschalige invulling aan het terrein te geven. Met de verhuur moeten de kosten van de aankoop terugverdiend worden.

Maandag wordt door de Bornse politiek nog niet inhoudelijk gesproken over de plannen van het college. Er wordt alleen gekeken, naar het proces. Voert het gemeentebestuur de motie van 22 september juist uit, is de vraag die centraal zal staan.

Het college komt met een inhoudelijk voorstel op 15 december. In het Politiek Beraad van 12 januari is dit plan onderwerp van discussie alvorens het ook in de gemeenteraadsvergadering van 2 februari op de agenda komt.