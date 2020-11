Laagvlieger RKC haalt FC Twente van roze wolk: "Het was een waardeloze avond"

FC Twente werd de laatste weken bedolven onder complimenten, maar geheel tegen de verwachtingen in ging de ploeg van trainer Ron Jans vanavond uiterst pijnlijk onderuit tegen degradatiekandidaat RKC Waalwijk (0-2). "We hebben verdiend verloren."

Het kon niet op voor FC Twente. Er werd tot aan vanavond slechts één keer verloren, maar tegen RKC beleefden de Tukkers een collectieve offday. Jans vindt echter niet dat zijn elftal naast zijn schoenen is gaan lopen. "Dat zijn van die dingen waar je over nadenkt. Wij stoppen altijd zoveel energie in een wedstrijd, maar dat zag je gewoon wegvloeien uit het elftal. Of dat kwam doordat we onszelf te goed vonden? Dat weet ik niet en betwijfel ik ook", zegt de oefenmeester na afloop.

Waardeloze avond

Een nederlaag voor de nummer vijf van de Eredivisie, daar was niemand vanuit gegaan. "Ik zag het helemaal niet aankomen", vervolgt Jans. FC Twente was het eerste kwartier zelfs de bovenliggende ploeg. "We bleven maar combineren, maar soms moet je ook eens schieten. Normaal doen we dat veel vaker. Vandaag stierven de aanvallen niet eens in schoonheid, maar ze stierven wel. We hadden geen recht op een punt. Het was gewoon een waardeloze avond."

Lastig programma

FC Twente had tegen RKC een mooie buffer op kunnen bouwen met het oog op het komende programma. Volgend weekend wacht Ajax, een week later komt AZ naar De Grolsch Veste. "Dit moeten we even laten bezinken en de boel bij elkaar rapen. Daarna is het gewoon weer hard trainen en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd, uit naar Ajax", aldus Jans.