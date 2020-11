Natuurboer en slager vragen marketingadvies aan 15-jarigen

Broenink heeft al jaren ossen in het natuurgebied Engbertsdijkvenen lopen. "Ze beheren de natuur door jonge boompjes op te eten, zodat het gebied zijn open karakter houdt", vertelt boswachter Jeroen Buunen van Staatsbosbeheer. "Wij hebben liever dat koeien dat doen, dan machines."

Vriendelijk

De meeste jongeren van de groep zijn voor het eerst in dit natuurgebied. Ver weg in de mist zien we één van de ossen lopen. "Wij houden de jonge stieren en door ze te castreren, worden het ossen", legt boer Broenink uit. "Deze dieren zijn uiterst vriendelijk en ook nieuwsgierig. Bovendien is het vlees dat er vanaf komt wat steviger." Ook ambachtelijk slager Jan Hemmer is blij met het nieuwe natuurvlees in zijn winkel. "Het is donkerder en er zit meer smaak aan."

Advies

Dan komt de groep leerlingen oog in oog te staan met ongeveer 15 ossen. Even is het doodstil en staren de dieren en de mensen alleen maar naar elkaar. Kirsten Lorkeers is één van de leerlingen die in twaalf weken het advies moet uitbrengen. "Door deze excursie maken we kennis met hoe de boer werkt. En dan hopen we een advies te kunnen geven, wat voor iedereen te begrijpen is."

Mens en dier

Ondertussen worden haar klasgenoten besnuffeld door de ossen. Broenink vindt de ontmoeting tussen de dieren en de mens mooi. "Wij hebben advies gevraagd aan de leerlingen van 3 HAVO en 3 VWO omdat ze dichterbij de jongeren doelgroep staan dan wijzelf. Als het een goed advies is, gaan we het zeker overnemen."