Onzekere tijden voor pluimveehouder: 'Vogelgriep zelfde impact als stalbrand'

Tot nu toe zijn er geen Overijsselse bedrijven besmet, maar er zijn wel dode vogels gevonden in de provincie die besmet bleken. Het risico om als bedrijf besmet te raken, wordt door deskundigen als 'zeer hoog' gezien. De gevolgen van een besmetting zijn groot: het hele bedrijf moet dan geruimd worden.

'Je bent alles kwijt'

"Het is het allerergste wat je kan overkomen", stelt pluimveehouder Rian Jannink uit Hertme. "Het heeft de zelfde impact als een stalbrand. Je bent alles kwijt." Ze vergelijkt de vogelgriep met het coronavirus. "Je weet dat het er is en je kan elk moment besmet raken. Daarom nemen we met z'n allen allerlei maatregelen, zo ook met de vogelgriep."

Niemand mag meer het terrein van Jannink op, alle kippen zitten binnen en zelfs de verkoop van eieren is verplaatst. "We zijn een biologisch bedrijf, dus het is natuurlijk ontzettend jammer dat de kippen niet vrij kunnen scharrelen in de wei. Maar dit is de enige manier om je zo goed mogelijk te beschermen. We hebben onze automatiek voor de verkoop van eieren verplaatst, zodat klanten nog wel wat kunnen kopen. Verder is het gewoon heel erg goed letten op de hygiëne."

Oproep aan hobbyisten

Jannink heeft ongeveer 12.000 kippen lopen, die nu nog allemaal gezond zijn. "We zitten hier gelukkig niet in een waterrijk gebied. Daar is de kans op besmetting groter. We zien dat ganzen bijvoorbeeld heel snel besmet raken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we er gevrijwaard van blijven. We zijn bezorgd, maar proberen het dus op alle mogelijke manieren buiten de deur te houden."

En daarom wil Jannink ook graag een oproep doen aan mensen die pluimvee als hobby houden. "Ik wil ze graag oproepen om mee te doen aan de ophokplicht. Nog te vaak zien we dat hobbyisten het niet zo serieus nemen en hun gevogelte gewoon buiten laten scharrelen. Maar dat levert uiteindelijk alleen maar meer risico op, voor hen en voor ons."