PEC Zwolle speelt bij VVV-Venlo voor zesde keer dit seizoen gelijk

Het eerste schot op doel kwam na vijf minuten van Yuta Nakayama. Doelman Thorsten Kirschbaum had moeite met zijn, lichtelijk van richting veranderde, uithaal, maar hield de bal wel uit zijn doel. Na twintig minuten ging doelman Michael Zetterer van PEC gruwelijk in de fout. Bij een uittrap schoot hij rechtstreeks in de voeten van Giorgos Giakoumakis, maar de Griek schoot naast. Direct erna was het wel raak en opnieuw blunderde Zetterer. Hij liet een voorzet los en Jafar Arias profiteerde door de 1-0 binnen te schieten.

Gelijkmaker Pherai

Tien minuten voor rust werd het gelijk. Kenneth Paal hield de bal knap binnen en vond Immanuel Pherai, die zijn eerste voor PEC maakte. Bij die 1-1 bleef het in de eerste helft. Tien minuten na de pauze was invaller Jesper Drost dicht bij de voorsprong voor PEC, zijn rebound op een schot van Nakayama ging echter naast.

Voorsprong door Van Duinen

Twintig minuten voor het einde was er de voorsprong voor PEC. Sai van Wermeskerken vond spits Mike van Duinen en ook hij maakte zijn eerste van het seizoen. Mustafa Saymak had kort daarna de marge op twee kunnen zetten, maar zijn inzet ging via Kirschbaum op de paal.

Giakoumakis maakt gelijk

Toch werd het weer gelijk in De Koel. Giakoumakis wipte de bal over de uitgekomen Zetterer heen en zag hem in het doel verdwijnen. Daarvoor hield hij Thomas Lam wel vast, maar de arbitrage keurde de treffer goed. Vito van Crooij hoopte op de winnende tegen zijn oude club, maar hij schoot naast namens VVV. Ook invaller Joshua John probeerde het. Zijn inzet ging net langs de buitenkant van de paal.

Rood Lam

In de blessuretijd moest Thomas Lam nog met zijn tweede rode kaart van het seizoen het veld af. Hij sloeg op de arm van Giakoumakis in een duel en moest er met direct rood af.

VVV-Venlo - PEC Zwolle 2-2

1-0 Arias (21)

1-1 Pherai (36)

1-2 Van Duinen (69)

2-2 Giakoumakis (78)

Arbiter: Dieperink

Geel: Nakayama

Rood: Lam (90+3)

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Swinkels (Kum/57), Gelmi, Schäfer; Post, Linthorst, Van Crooij; Hunte (John/71), Giakoumakis, Arias.

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Lam, Paal; Saymak (Leemans/83), Nakayama, Huiberts (Strieder/82); Reijnders (Doué/90+5), Van Duinen (Lagsir/87), Pherai (Drost/46).

