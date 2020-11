Stegeman baalt na wéér een gelijkspel PEC: "We geven cadeautjes weg en zij pakken ze uit"

"Omdat we twee cadeautjes hebben weggegeven en die hebben ze uitgepakt", begint de oefenmeester, die een groot verschil zag tussen de eerste en tweede helft. "Ik vond ons de eerste helft niet goed. Na de rust hebben we ons heel goed herpakt en speel je gewoon een gewonnen wedstrijd. Het was wachten op de doelpunten. Er wordt er maar één gemaakt uiteindelijk en dan doen we onszelf daarin wel tekort. We krijgen een grote kans op 3-1, die scoren we niet. Uit een opbouwmoment, waarin we weer staan te slapen met elkaar, ons te makkelijk weg laten duwen, krijgen we een doelpunt tegen. Die had ik niet aan zien komen moet ik zeggen. We bleven ook op zoek naar de 3-1, namen geen gas terug. Het zat de tweede helft denk ik hartstikke goed in elkaar. En dan is het heel sneu dat je deze wedstrijd gelijkspeelt."

Niet handig van Lam

Thomas Lam kreeg in blessuretijd nog rood voor het slaan op de arm van Giakoumakis. Met die arm hield de Griek de Fin van PEC vast en dus vindt Stegeman dat de scheidsrechter voor het slaan al had moeten ingrijpen: "Ik vind dat hij moet fluiten voor een overtreding, want dan zal Thomas Lam ook niet slaan. Alleen wat hij (Lam, red.) doet, is niet handig. Want hij moet niet de scheidsrechter de mogelijkheid geven om een rode kaart te trekken. Hij wordt al vastgehouden in het moment, dus die scheidsrechter ziet dat, laat dat door gaan en moet gewoon fluiten. Neemt niet weg dat wat Thomas Lam doet, dat je daar rood voor kunt krijgen. Dat is gewoon niet handig."