"We gaan weer open!" Restaurant Carelshaven in Delden sluit zich aan bij oproep om deuren weer te openen

"Lieve gasten, wij gaan weer open!" Alco van Berkel, eigenaar van hotel-restaurant Carelshaven in Delden, gaat 17 januari de deuren weer openen schrijft hij in een bericht op Facebook. Hij sluit zich aan bij de oproep van verschillende horecaondernemers om medio januari weer open te gaan, als de overheid niet snel met steun over de brug komt.

Een aantal horecaondernemers in Brabant heeft het kabinet een ultimatum gesteld, schreef de Telegraaf gisteren op basis van een concept persbericht. Ondernemers geven aan op het punt te staan te verzuipen. "Zo houden we het niet langer vol." Horecabedrijven zijn al ruim zes weken gesloten en er is weinig zicht op versoepeling van de coronamaatregelen. 8 december moet daarover meer duidelijk.

Grote drukte

Ondertussen is er op heel veel plekken in het land sprake van grote drukte. Winkelstraten lopen vol door onder meer Black Friday-acties zegt Van Berkel in zijn Facebookbericht. "Doordat de horeca gesloten is en ‘Jan met de pet’ daarom maar het vertier buiten de regio zoekt viert De Efteling, Burgers Zoo en andere attractieparken, dierentuinen en musea hoogtij."

"De sluiting van de horeca moest het aantal contactmomenten met een minimum beperken en het aantal reizen minimaliseren. Echter worden de feestje nu achter de voordeur gevierd van huizen waar de gordijnen steevast gesloten zijn en de handhaving geen zicht op heeft."

Laten we de pijn verdelen en laat de andere branches hun verantwoordelijkheid nemen Arco van Berkel

Nadat musea, attractieparken en dierentuinen weer open mochten vanwege het dalende aantal coronabesmettingen, is die daling nu gestagneerd. De horeca moet bloeden terwijl ze juist onderdeel van de oplossing moet zijn, aldus Van Berkel. "Heropen de horeca, geef een dwingend advies aan de bevolking om vooral het vertier in eigen gemeente en regio te vieren, zodat eventuele brandhaartjes snel in de kiem te smoren zijn en niet door het land verspreid worden."

'Weer genieten'

"Dan zorgen wij ervoor dat de triage goed wordt toegepast, de tafels ruim uit elkaar staan, alle richtlijnen worden nageleefd, maar misschien wel het alle belangrijkste dat we allemaal weer een beetje mogen genieten en wij weer kunnen doen wat we het liefste doen en dat is de mensen blij en gelukkig maken."

"Laten we de pijn verdelen en laat de andere branches hun verantwoordelijkheid nemen", besluit de horecaondernemer. "Vanaf 17 januari 2021 volg ik het voorbeeld van mijn collega’s uit Brabant en openen wij weer onze horecabedrijven Carelshaven, Oranjerie Ruurlo en De Zwaan Delden voor onze gasten!"