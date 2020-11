Wessel Witbreuk geniet met treffer, assist en plek in elftal van de week van avontuur op Gibraltar

Vorige week maakte de spits uit Haaksbergen zijn eerste doelpunt en woensdag gaf hij een assist. Het leverde hem een plek in het elftal van de week op: "Langzaamaan beginnen we als team een beetje te draaien en daar kun je als spits zijnde natuurlijk ook de vruchten van plukken", zei Witbreuk vanmiddag in De Oosttribune op Radio Oost. "Ik krijg meer ballen en daardoor kon ik m'n eerste doelpunt maken en afgelopen wedstrijd een assist geven. Dat is altijd lekker en ook mooi voor het team dat we beginnen te draaien. Wel even wennen met allerlei nationaliteiten bij elkaar, maar mooi dat het nu een beetje opwaarts gaat."

Avontuur aangaan

Hoe kom je als amateurspits uit Nederland op Gibraltar terecht? "Ik moest vanwege de nieuwe leeftijdsregel van Onder 21 weg bij FC Twente en toen kreeg ik een belletje van Bennie Brinkman. Hij woont al een tijdje in Gibraltar hij is vroeger speler en trainer geweest bij Twente en hij zag dat Job en ik weg moesten en vroeg of we voor hem wilden komen voetballen. Toen zijn we dat avontuur aangegaan."

International

Witbreuk denkt er zelfs over om een paspoort aan te vragen, zodat hij in de toekomst international van Gibraltar kan worden: "Dat is nog wel heel ver weg. Maar mochten we hier nog een contractverlenging krijgen of bij een andere club in Gibraltar, dan zou het zeker een optie zijn om te gaan bekijken. Als je hier toch zit, wat is dan mooier dan na twee jaar ook internationale wedstrijden te spelen. Tegen natuurlijk mooie tegenstanders. Maar dat is niet voor korte termijn."

Stap hogerop

Witbreuk en Derksen hebben een contract voor een jaar bij Glacis United en hopen daarna op een nieuwe stap in het buitenland: "Het lijkt mij wel gaaf om nog een stap hogerop te gaan. Of in Spanje, of in Engeland, ook omdat ik denk dat dat voetbal wel bij mij past. Fysiek, hard werken, aanvallend spelen, maar het is afwachten wat er komt", sluit de avontuurlijke spits af.