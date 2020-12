Kerstboom uit Kuinderbos naar Tweede Kamer

Al decennialang levert Staatsbosbeheer jaarlijks een grote boom om ook het Tweede Kamergebouw van kerstsfeer te voorzien. "Voorheen kwam die boom uit de omgeving van Utrecht maar daar hebben ze niet zoveel mooie en grote bomen meer staan", vertelt de boswachter trots. Want in zijn Kuinderbos staan er duizenden, de een nog mooier dan de ander.

Voor de zevende keer

Dit is het zevende jaar dat de kerstboom in het Kamergebouw afkomstig is uit het Kuinderbos. Ook deze keer is het een mooi vol exemplaar, met een stamdikte van zo'n dertig centimeter. Boswachter Bergman vindt het een eer om de boom te mogen leveren.

"Hier recht onder het tracé van de hoogspanningsleidingen planten we vaker jonge dennen. Na een paar jaar halen particulieren de mooiste er zelf tussenuit tijdens de jaarlijkse kerstboomdag. Dat is inmiddels een traditie, mensen zoeken dan hun eigen boom uit."

Boswachter Bergman en de kerstboom voor de Tweede Kamer (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

'Hij raakt bijna de hoogspanningsleidingen'

Bergman verteld dat er in het voorjaar juist weer duizend nieuwe bomen zijn gepland. Die kunnen over een paar jaar worden uitgegraven. "Maar de bomen die blijven staan hebben dan ineens het volle zonlicht en alle vruchtbare grond om zich heen voor henzelf." Volgens Bergman groeien de dennen op die manier een ruime halve meter per jaar. "Rondom in het groen en geen lelijke kale plekken. Maar deze moest er nu wel echt uit omdat ie al bijna de hoogspanningsleidingen raakt."

Kerstboom voor Den Haag afkomstig uit Kuinderbos (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Donderdag op transport

De kerstboom voor Den Haag is inmiddels omgezaagd en met een speciale trekker het bos uit gesleept. Morgen gaat de boom op transport naar Den Haag en daar zal hij volgende week in volle glorie te zien zijn.

"Ik ga niet zelf naar Den Haag maar ik krijg wel altijd een paar mooie foto's opgestuurd", zegt Bergman tegen de verzamelde pers in de bos. "Bij het aankleden maken ze er daar wel altijd iets heel moois van, het is toch wel een mooie gedachte dat die enorme boom hier in Kuinre zijn wortels heeft liggen."