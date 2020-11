Algemeen directeur Paul van der Kraan stopt na dit seizoen bij FC Twente

Voor Van der Kraan is het een moeilijk besluit, maar hij vindt het wel het enige juiste. "Laat ik beginnen te zeggen dat het een ontzettende moeilijke keuze is geweest. FC Twente en ik wisten dat mijn aanstelling voor maximaal een paar jaar zou zijn en ik heb de pensioengerechtigde leeftijd. Ik keer niet meer terug in een full time functie", zegt de 67-jarige Brabander.

Betrokkenheid

"In de bijna twee jaar dat ik hier nu werkzaam ben, heb ik FC Twente ervaren als een hele fijne club, met keihard werkende collega’s. Collega’s die het niet bepaald gemakkelijk hebben gehad. Ik ben onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van de regio. Ik ervaar dagelijks de unieke hartverwarmende steun van supporters en sponsoren. Iedereen is ontzettend betrokken. Ik ga dat straks ongetwijfeld missen."

Toekomst FC Twente

Van der Kraan ziet de toekomst van FC Twente rooskleurig tegemoet. "Het is fijn dat de club sportief de stijgende lijn heeft ingezet en ik heb er alle vertrouwen in dat dat de komende jaren zal worden voortgezet. Financieel gaat het ook weer beter, ingezet met het herstructureringsplan dat samen met de geweldige steun van de ‘Noabers’, ‘Ambassadeurs’ en de gemeente Enschede is gemaakt. Het is jammer dat we door de uitbraak van het corona-virus de aanvankelijk goede cijfers moeten bijstellen. Dit is echter niet alleen wat geldt voor FC Twente, dit geldt voor het hele betaald voetbal en bijna alle andere branches. Ik weet zeker dat FC Twente ook deze moeilijke tijd overleeft."

Opvolger

FC Twente moet dus op zoek naar een opvolger voor Van der Kraan, die zich in april 2019 aan FC Twente verbond. "Zijn besluit geeft ons de ruimte een goede opvolger te vinden. Daar gaan we vanaf nu mee aan de slag. Tot aan die tijd zal Paul al zijn ziel en zaligheid in de club leggen, daar zijn we van overtuigd. Ondanks Paul’s vertrek gaan de gesprekken over de verlenging van de contracten van Technisch Directeur Jan Streuer en hoofdtrainer Ron Jans betreffende het seizoen ‘21/’22 uiteraard gewoon door. In de winterstop verwachten we hierover te kunnen berichten", besluit Dennis Schipper, voorzitter van de Raad van Commissarissen.