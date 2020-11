Pover Heracles Almelo in eigen huis onderuit tegen AZ

Heracles Almelo had weinig in te brengen tegen AZ (Foto: Orange Pictures)

Heracles Almelo is er niet in geslaagd te stunten tegen AZ. De ploeg van trainer Frank Wormuth legde een povere wedstrijd op de mat en ging verdiend onderuit. Op Erve Asito werd het 1-2.

Heracles leek na een saaie eerste helft zonder schade aan de thee te kunnen, maar de individuele kwaliteit van AZ gaf op slag van rust de doorslag. Het eerste doelpunt kwam voort uit een penalty. Pröpper, 'gewoon' in de basis een week nadat hij geblesseerd het veld verliet bij Ajax, vloerde Boadu in de zestien. Specialist Koopmeiners maakte vervolgens dankbaar gebruik van dit buitenkansje.

Boadu klopt Brouwer

Direct daarna viel ook de 0-2. Koopmeiners vond Boadu, die Brouwer klopte in de korte hoek. Even daarvoor voorkwam de goalie van Heracles met een geweldige redding al een treffer van de AZ-spits, maar ditmaal was het wél raak. Heracles miste de creatieve impulsen van de geblesseerde Van der Water en kreeg slechts één kans. Het was wel een grote. Vloet dook in kansrijke positie op voor het Alkmaarse doel. De topschutter schoot wild voorlangs.

Heracles scoort uit het niets

Wormuth koos er in de rust voor om Breukers te vervangen voor Schoofs. En dat bleek even later een goede zet. AZ was veel beter en kreeg volop kansen, maar verzuimde om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Compleet uit het niets werd halverwege de tweede helft gescoord aan de andere kant. Schoofs rondde een indraaiende vrije trap van Bijleveld zeer fraai af.

Aan het spelbeeld veranderde de aansluitingstreffer niets. Het oppermachtige AZ bleef volop kansen creëren en druk uitoefenen op de defensie van Heracles. Het zat de Alkmaarders echter niet mee. De Wit raakte de paal, waar even daarvoor ook Stengs dat al deed. Heracles was in de laatste minuten niet bij machte een slotoffensief te forceren en daardoor bleef het bij 1-2 in Almelo.

Vervelende serie

En zo kan het weleens een heel vervelende serie worden voor Heracles, want na de nederlaag van vorige week tegen Ajax (5-0) en vandaag tegen AZ, brengen de Almeloërs volgende week een bezoek aan De Kuip voor een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Heracles Almelo - AZ 1-2

0-1 Koopmeiners (41/pen)

0-2 Boadu (44)

1-2 Schoofs (76)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Bakis, Quagliata; De Wit



Heracles Almelo: Brouwer; Breukers (Schoofs/46), Pröpper (Rente/73), Knoester, Quagliata; Kiomourtzoglou (Cijntje/73), Vloet, Bijleveld; Lunding (Burgzorg/56), Bakis, De la Torre.

AZ: Bizot; Svensson (Sugawara/64), Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Boadu (Gudmundsson/89), Karlsson (Aboukhlal/68).

