Thomas Krol net naast het podium bij NK sprint ondanks winst op 1000 meter

Thomas Krol is als vierde geëindigd op het NK sprint. De schaatser uit Deventer won wel de tweede 1000 meter met een tijd van 1.08,34, maar dat was niet genoeg voor een podiumplek.

Dat Krol geen eremetaal veroverde had hij onder meer te danken aan een valpartij eerder vandaag op de 500 meter. De eindzege ging naar Hein Otterspeer. De klassementsleider had na een bekeken race aan de derde tijd (1.08,78) voldoende om zijn derde titel bij dit toernooi en een EK sprint-ticket binnen te halen. Hij was eerder in 2015 en 2019 de beste sprinter van Nederland. Kai Verbij pakte zilver en het brons was voor Dai Dai N'tab.

Geen 1000 meter voor Mulder

Ronald Mulder meldde zich af voor de afsluitende 1000 meter. De Zwollenaar won eerder op de dag de 500 meter. Zijn klassement was echter al verpest doordat hij zaterdag werd gehinderd door ploeggenoot Kjeld Nuis.

Gijs Esders (Diepenveen), Stefan Westenbroek (Ommen), Thomas Geerdinck (Hengelo) en Mika van Essen (Schalkhaar) speelden geen rol van betekenis in de strijd om het eindklassement. Esders veroverde vorig jaar nog het brons, maar werd nu slechts tiende.

Bijrol voor Van Beek

Bij de vrouwen had Lotte van Beek uit Zwolle een bijrol. Op de afsluitende 1000 meter eindigde ze als negende, met een tijd van 1.17,21. De winst ging in 1.14,13 naar Jutta Leerdam, die daarmee beslag legde op de nationale titel en ook een startbewijs voor het EK sprint van halverwege januari binnensleepte. Femke Kok greep zilver en het brons was voor de olympisch shorttrackkampioene Suzanne Schulting.

Jorien ter Mors was vooraf één van de grote favorieten voor de eindzege, maar de Enschedese moest zich zaterdag noodgedwongen afmelden met een enkelblessure.