Dubbel gevoel bij doelpuntenmaker Schoofs: "Jammer dat het in zo'n wedstrijd is"

Lucas Schoofs houdt een dubbel gevoel over aan het verloren thuisduel met AZ (1-2). De 23-jarige Belg kwam in de rust binnen de lijnen en zorgde halverwege de tweede helft op fraaie wijze voor de aansluitingstreffer. Na negentig minuten stonden Schoofs en Heracles echter wel met lege handen.

"Ja, hij zat er lekker in. Ik dacht er eerst aan om te koppen, maar de bal zakte snel en toen nam ik het risico om te schieten. Ik raakte hem precies goed en hij zat er mooi in", zegt Schoofs na afloop. "Jammer dat het in zo'n wedstrijd is. Met een beetje geluk hadden we nog een tweede kunnen maken, maar dat zat er niet in."

Geduld

Heracles had amper wat te vertellen op Erve Asito. AZ was heer en meester. "Ze staan te laag op de ranglijst als je kijkt naar de kwaliteiten die zij hebben. Ze zijn een maatje te groot voor ons, maar een verrassing is natuurlijk altijd mogelijk", vervolgt Schoofs, die blij is met de minuten die hij krijgt van trainer Frank Wormuth. "Vorig seizoen heb ik veel geduld moeten hebben. Ik ben ook lang geblesseerd geweest. Dit moet dan ook mijn tweede doorbraak zijn. In de minuten die ik nu krijg, laat ik zien dat ik een meerwaarde kan zijn voor het team. Daar ben ik blij mee."

Student Schoofs

Het leven van Schoofs bestaat niet enkel en alleen uit de bal. Er is meer dat hem bezighoudt. "Ik studeer nog aan de universiteit", vertelt hij. "Zo heel veel vakken volg ik niet, want het moet wel te combineren blijven met voetbal. Maar het is wel interessant, zeker voor na mijn carrière. Want er zijn maar heel weinig voetballers die niet meer hoeven te werken na hun loopbaan. Ik volg een economische richting. Daar kun je vele kanten mee op in het bedrijfsleven", besluit Schoofs, die vanavond nog even in de boeken duikt. "Misschien een uurtje, maar niet heel veel meer."