Voor het eerst sinds maart weer matige nachtvorst, laagste temperatuur op Twente Airport

Voor het eerst sinds eind maart heeft het weer matig gevroren in ons land. In het zuidoosten en oosten van het land daalde de temperatuur onder -5 graden, meldt Weeronline. De laagste temperatuur werd tot dusver gemeten op Twente Airport: -6,7 graden.

De laatste keer dat het ergens in Nederland meer dan 5 graden vroor, was op 30 maart van dit jaar. In het Gelderse Hupsel daalde de temperatuur toen naar -6,6 graden.

1 december

Gemiddeld vriest het op 1 december voor het eerst in het seizoen matig. De meest vroege datum dat het ergens in het land tot matige vorst kwam, was 7 oktober 1912. In Winterswijk werd het die dag -5,7 graden.

Er is overigens nog nooit een winterseizoen geweest waarin het nergens matig vroor.

Steeds minder vaak

Wel komt matige vorst volgens het weerbureau steeds minder vaak voor. In het oosten en noordoosten gebeurt het jaarlijks bijvoorbeeld veertien tot zestien keer, terwijl dat in de vorige klimaatperiode nog zeventien tot negentien keer het geval was.

Ook De Bilt heeft minder dagen met matige vorst en daalde het aantal van dertien naar tien.