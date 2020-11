Lindhout, Higler en Van den Kerkhof fluiten Overijsselse clubs tegen clubs uit top vier

FC Twente neemt het zaterdag om 20.00 uur op tegen koploper Ajax en dat duel wordt gefloten door Allard Lindhout. Een uur later start PEC Zwolle aan het duel tegen nummer twee Vitesse en daarbij is Dennis Higler de leidsman. Heracles Almelo gaat zondag om 12.15 uur op bezoek bij Feyenoord, de nummer vier, en Martin van den Kerkhof is dan de scheidsrechter. Dit is het volledige schema in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles twee keer in vier dagen. Morgenavond leidt Jesse Rozendal het duel in Deventer tegen Jong AZ en vrijdag is Alex Bos de arbiter bij de uitwedstrijd bij Helmond Sport. Dit is het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie.

Overijsselaars

Bas Nijhuis uit Enschede heeft zondag de leiding over de wedstrijd tussen Heerenveen en PSV. Björn Kuipers komt in actie in de Champions League en is vrij in de Eredivisie.