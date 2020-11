Dit vindt de Overijsselaar van de mondkapjesplicht

Op 1 december gaat de noodwet in als wapen om het coronavirus in te dammen. Daar staat in dat een mondkapje in openbare binnenruimtes verplicht is. Als je die niet draagt, riskeer je een boete van 95 euro.

De Overijsselse opinie over de mondkapjesplicht, zoals in bovenstaande diagram is weergegeven, komt grotendeels overeen met die in Drenthe, Groningen en Friesland. In totaal zegt namelijk 85 procent zich aan de nieuwe wet te gaan houden. Ruim vier procent wil zich niet aan die regel houden.

Zelf bepalen?

Onder de Overijsselaars verschilt de mening over het invoeren van een mondkapjesplicht. Ruim de helft vindt dat mensen niet zelf mogen beslissen of zij er één dragen, een vijfde deel vindt wél dat ieder dat voor zich moet bepalen en het overige deel twijfelt hierover.

Als de een netjes een kapje draagt en de ander niet, kan dat natuurlijk leiden tot wrijving en irritaties. En dat blijkt. Want uit het onderzoek blijkt dat veertig procent zich ergert aan de mondkapweigeraars. Een kwart zegt zich juist helemaal niet druk te kunnen maken om de weigeraars.

Irritaties

Behalve je ergeren aan iemand die geen mondkapje draagt, kun je een ander ook proberen aan te sporen om dat toch te doen. Bijna een kwart probeert een ander zover te krijgen om er toch één op te zetten. Ruim één derde zegt een ander daar niet op te wijzen.

Meer dan de helft van de ondervraagde Overijsselaars twijfelt over of gelooft niet in het nut van zo'n masker. Van de respondenten denkt 45 procent dat het in ieder geval iets werkt.

Vanaf morgen zal het er niet radicaal anders uitzien in openbare binnenruimtes in Overijssel. Want zo'n tachtig procent geeft aan tijdens het dringende advies ook al een mondkapje te dragen.