Hoe staat het met de welvaart in jouw gemeente?

Het statistiekbureau heeft voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken door verder te kijken dan alleen economische groei.

Ze hebben veertig uiteenlopende aspecten van het leven van Nederlanders bestudeerd, van overgewicht tot de contacten met familie en de afstand tot een café.

Leven in de stad niet per se slechter

Een van de conclusies is dat stedelingen gemiddeld genomen minder gezond zijn dan plattelandsbewoners. Ook is er minder sociale cohesie in de stad. Wel zijn basisscholen en andere voorzieningen vaak dicht in de buurt. "Leven in een stad is niet per se slechter dan op het platteland", zeggen de onderzoekers hierover.

Hoe zit het met de welvaart in jouw gemeente nu en later? Op hoeveel aspecten hoort jouw gemeente bij de beste 25 procent of de slechtste? Bekijk het op onderstaande kaart.

Indicatoren

Onderstaand vind je de lijst met alle de indicatoren die het CBS gemeten heeft. Voor de brede welvaart 'hier en nu' is gekeken naar in totaal 34 indicatoren.

Voor 'later' is gekeken naar 14 indicatoren. Sommige indicatoren worden in beide categorieën meegenomen in de berekening. Die staan hieronder dan ook dubbel aangegeven.

Hier en nu:

Welzijn: Tevredenheid met het leven en tevredenheid met vrije tijd

Materiële welvaart: Mediaan besteedbaar inkomen en bruto binnenlands product

Gezondheid: Overgewicht, levensverwachting mannen, levensverwachting vrouwen, ervaren gezondheid, personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

Arbeid en vrije tijd: Netto arbeidsparticipatie, bruto arbeidsparticipatie, hoogopgeleide bevolking, werkloosheid, vacaturegraad, tevredenheid reistijd woon-werkverkeer

Wonen: tevredenheid met woning, tevredenheid met woonomgeving, afstand tot sportterrein, afstand tot basisschool, afstand tot café e.d.

Samenleving: Contact met familie, vrienden of buren, vertrouwen in instituties, vertrouwen in mensen , vrijwilligerswerk

Veiligheid: Vaak onveilig voelen in de buurt, aantal ondervonden delicten, geregistreerde misdrijven

Milieu: Natuurgebied per inwoner, emissies van fijnstof naar lucht, afstand tot openbaar groen, natuur- en bosgebieden, broeikasgasemissies per m2, kwaliteit van zwemwater binnenwateren, kwaliteit van zwemwater kustwateren

Later: