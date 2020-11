Na één nacht matige vorst schaatsen? In Winterswijk kan het dankzij een student van de UT

"Je kunt het je niet voorstellen", lacht voorzitter Auke Spijkstra van WIJV. Maar hij zag het vanmorgen toch gebeuren dat de eerste schaatsers de ijzers onderbonden en voorzichtig over het dunne laagje ijs gleden. En omdat het nog steeds rond het vriespunt is in Winterswijk, kan het nog steeds.

Schuimbeton

Het geheim is de samenstelling van de ondergrond waarop het water is gespoten. Dat is de gloednieuwe skeeler- en ijsbaan die de vereniging aan heeft gelegd. "Onder de laag asfalt ligt schuimbeton", legt Spijkstra uit. "Dat isoleert zo goed dat het zes graden scheelt ten opzichte van andere banen."

Dat, in combinatie met een slimme manier van sproeien, lijdt tot grote vreugde in Winterswijk. Want er is slechts één nacht matige vorst nodig voor het nodige schaatsplezier.

Het kost wat, maar dan heb je ook wat Auke Spijkstra, voorzitter WIJV

"Het is ongelofelijk dat de theorie in de praktijk ook echt zo werkt", klinkt Spijkstra nog steeds wat overdonderd van het eindresultaat. En dat is dus allemaal te danken aan een student van de Universiteit Twente die als afstudeeropdracht meekreeg om een baan te ontwikkelen die zo goed isoleert dat er snel natuurijs op kan worden gekweekt. "Hij kwam uit op schuimbeton", aldus Spijkstra.

Test

Vooralsnog is slechts een klein deel van de ijs- en skeelerbaan bedekt met een laag ijs. "Vannacht was een test", legt Spijkstra uit. "We hebben een installatie die van negen uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends elk kwartier een laagje water op de baan sproeit. Dat gaat helemaal automatisch."

Het resultaat is overweldigend. "Dat is toch fantastisch", aldus Spijkstra. "Het kost wat maar dan heb je ook wat."

Marathon

Betekent dit nu ook dat Winterswijk zich de komende jaren gaat mengen in de strijd om de eerste marathonwedstrijd op natuurijs? Een wedstrijd die de laatste jaren regelmatig een prooi was voor IJSCH, de schaatsvereniging uit Haaksbergen.

Dit is wonderbaarlijk Auke Spijkstra, voorzitter WIJV

Voorlopig mogen dat soort wedstrijden niet gehouden worden vanwege corona, maar ook daarna staat het nog niet vast dat WIJV zich direct in de strijd zal mengen. "We willen eerst dat alles hier goed functioneert", aldus de voorzitter.

In de vingers

"Wij zijn ook in Haaksbergen wezen kijken. Ze weten daar waar wij mee bezig zijn." Hij verwacht dat wanneer de ijsmeesters van WIJV het systeem goed in de vingers hebben ook zijn vereniging gaat proberen de eerste marathon op natuurijs te organiseren.

Voorlopig overheerst de trots dat het gelukt is, om een laag ijs' te realiseren, waar, geheel coronaproof, op geschaatst kan worden. "Dit is wonderbaarlijk."