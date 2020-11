Go Ahead Eagles mist Corboz tegen Jong AZ

Trainer Kees van Wonderen kan al langer geen beroep doen op Martijn Berden en Kevin van Kippersluis. Laatstgenoemde is wel op de weg terug, maar nog niet klaar om wedstrijden te spelen. Ook derde doelman Alessio Budel is geblesseerd. De 16-jarige Sven Jansen zit daardoor morgenavond op de bank.

Aanvallender spelen

In de laatste wedstrijd ging Go Ahead Eagles met 3-0 onderuit tegen Almere City. Trainer Kees van Wonderen hoopt op een andere wedstrijd: "We willen graag wat aanvallender spelen, druk naar voren houden. Tegen Almere hebben we ons teveel naar achteren laten drukken en ook Cambuur drong ons naar achteren. En dan kom je eigenlijk alleen maar toe aan verdedigen. Jong AZ is een ploeg met hele vaardige, jonge spelers. Die kunnen dat in fases ook en dan hebben ze ook echt kwaliteit om dat te doen. Het is aan ons de taak om daar dusdanig weerstand tegen te bieden dat we verder van de goal af komen te verdedigen."

Het duel tussen Go Ahead Eagles en Jong AZ is morgenavond te volgen via Radio Oost en onze online kanalen.