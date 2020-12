'Goodgoan!' vanaf Tahiti: gestrande wereldreizigers maken van de nood een deugd

Twee maanden alweer wonen ze nu op Tahiti. Met nadruk op wonen, vertelt Mariska. Want Mariska en echtgenoot Tjaart en hun dochters Linde en Berber hebben zich inmiddels al aardig gesetteld in de hoofdstad van het belangrijkste eiland van Frans Polynesië. "Van de 260.000 mensen in de hele archipel wonen er circa 200.000 op Tahiti", vertelt Mariska.

Een slordige tweeënhalf jaar zijn ze nu met hun zeilschip 'De Zouterik' onderweg. Nadat ze afgelopen zomer de Grote Oceaan overstaken, verblijven ze nu op Tahiti. Covid-19 verijdelt vooralsnog dat ze verder kunnen varen.

Van nood een deugd

Vandaar dat ze nu maar van de nood een deugd maken. "Dat we niet verder kunnen, zeg ik maar met een lach. Want zo erg is het natuurlijk niet om hier te zijn. Het is lekker warm. Al is het regenseizoen intussen wel begonnen."

Ze proberen hun tijd maar zo nuttig mogelijk te besteden. Onder meer door op te passen van boten, waarvan de eigenaar tijdelijk naar Nederland of andere landen zijn vertrokken.

Oppassen op boten

En door natuurlijk te klussen aan het eigen zeiljacht. Om het rumoer op De Zouterik te ontlopen vormen de boten, waarop ze moeten passen, voor Linde een dankbare plek om in alle rust wat te kunnen studeren. Daar waar Berber naar de basisschool gaat, waar ze onder meer de Franse en ook Tahitiaanse taal oppikt.

Sieraden van schelpen

Linde heeft overigens onlangs haar eigen internetwinkeltje opgezet. "Van de lokale vrouwen hier heb ik geleerd hoe ik schelpen kan vinden en er mooie sieraden van kan maken", vertelt ze. "De kettingen en armbanden verkoop ik onder meer in Nederland."

Linde en een ketting die ze heeft gemaakt van schelpen. (Foto: )

'De Zouteriken' zegt het wel te bevallen om weer op de vaste wal te wonen. "Een dagje surfen, een dagje wandelen. Of gewoon even naar de supermarkt", aldus Mariska. "Al is het hier wel duur. We proberen ons dus in te houden. Al zijn gelukkig het Franse stokbrood, Brie en paté niet duur. Maar het is vooral wel zo prettig dat je af en toe ook weer nieuwe onderbroeken kunt kopen die níet uit elkaar vallen."



Waarop ze besluit met een groet in haar moedertaal: "Goodgoan!"