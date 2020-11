Tbs met dwangverpleging voor man die kind in Almelo in het water gooide

De rechtbank in Almelo heeft de 38-jarige man die vorig jaar de 7-jarige Milano in de Almelose binnenstad in het water gooide veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De tbs-behandeling moet zo snel mogelijk ingaan.

De 38-jarige was op 24 november vorig jaar onder invloed van drank en drugs en verkeerde in een psychose. Op zijn tocht door de binnenstad zag hij Milano bij de net geopende waterpartij De Nieuwe havenkom staan. Stemmen in zijn hoofd gaven aan dat de jongen zwemles wilde en de 38-jarige gaf gehoor er aan. Hij greep het jongetje plots beet en gooide hem in het koude water.

Daar werd hij gered door de vriendin van zijn vader. De vrouw sprong achter Milano aan en wist hem uit het water te halen. De jongen functioneert op een leeftijd van een 3-jarige en kon niet zwemmen, waardoor hij kopje onder ging. De vader van Milano kwam ook al vechtend met de 38-jarige in het water terecht. Ze werden door omstanders geholpen om eruit te komen.

Volgens de rechtbank liep Milano een reële kans om gewond te raken, "het is niet ongebruikelijk dat er allerlei harde voorwerpen in het water liggen." Een poging tot zware mishandeling is daarom ook bewezen.

Deskundigen die de 38-jarige onderzochten constateerden dat hij al vanaf jonge leeftijd bekend was met psychische stoornissen en drank- en drugsgebruik. Tijdens de rechtszaak gaf de man meermaals aan dat hij zijn drank- en drugsgebruik niet graag op wil geven en daarmee is er gevaar volgens de rechters. "De kans dat de man opnieuw ernstige strafbare feiten gaat plegen is daarmee erg groot. De maatschappij moet tegen deze man beschermd worden. Zonder verplichte en mogelijk langdurige behandeling kan de man niet terugkeren in de maatschappij."

Het vonnis is gelijk aan de eis van de officier van justitie.