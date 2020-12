Mondkapjes als nieuw zwerfafval, afvalprikker Kees Boot verbaast zich nergens over

"Vooral naast een bushalte vind ik ze sowieso," zegt Kees als we samen door de wijk lopen, terwijl de temperatuur rond het vriespunt ligt en het zachtjes begint te ijzelen. "Net of die mensen denken, nu ben ik uit de bus en mag hij af. En ja, dan belandt hij op de grond." Allebei zijn we gewapend met grijper en vuilniszak. Ik wil wel eens zien waar die mondkapjes liggen.

Bushaltes

Kees ziet ze veel, de mondkapjes, vooral bij het winkelcentrum en de bushaltes. "Mondkapjes, ja want die moeten ze in de bus op hebben, maar zo gauw ze buiten komen, dan ligt het er."

We lopen verder door de wijk, tussen de flats door aan de Dommelstraat, onderweg staat de grijper van Kees geen moment stil. Hij speurt de straat, goot en bosjes af en heeft om de zoveel seconden prijs. Zelf vind ik het maar wennen, zo'n prikker bedienen met dikke handschoenen.

Mondkapjes als zwerfkapjes (Foto: Nederland Schoon )

Laten drogen

Lang hoeven we niet te zoeken naar de mondkapjes. "Kijk hier maar eens," zegt Kees na een paar minuten bijna trots. Hij wijst naar een prikkelbosje bij de zijkant van de flats. Erin hangt een verfrommeld mondkapje. "Ach ja, misschien is ie gewassen en wilde iemand hem hier laten drogen?" Z'n humor tekent Kees, ondanks dat zijn missie bijna onbegonnen werk lijkt. Als ik suggereer dat de mondkapjesplicht voor hem misschien nog wel meer werk betekent, haalt hij met een glimlach zijn schouders op.

We lopen verder en terwijl Kees nog een bierblikje uit de prikkelbosjes trekt, legt hij uit hoe hij naar het zwerfafval kijkt. "Je kunt twee dingen doen, je kunt erop mopperen of je kunt het oppakken. Al die mensen die erop mopperen, die willen eigenlijk aangeven: het is niet van mij hoor wat er ligt. Maar dan kun je nog een stap verder gaan en het oprapen."

Vuilniszak vol

Mondkapjes zijn niet het zwerfafval waar Kees zich het meest over verbaast. "Ik vond laatst nog een onderbroek, tja dan denk je wel, wie heeft die nou uitgedaan buiten?" Kees heeft ondertussen zijn vuilniszak vol. "Zo", verklaart hij met een tevreden glimlach. "Dat was weer een mooie vangst."

Kees is niet de enige die de mondkapjes tegenkomt, helaas zijn ook dieren slachtoffer, aldus de Dierenambulance Twente: