Dit moet je weten over de mondkapjesplicht

Het is vandaag 1 december 2020 en dat betekent dat de noodwet ingaat. En daardoor geldt er in heel het land een mondkapjesplicht. Maar hoe zit dat? Hier zes vragen én antwoorden.

Wie moeten er een mondkapje dragen?

Iedereen die 13 jaar of ouder is. Er zijn wel uitzonderingen. Heb je een beperking of ziekte waardoor je geen mondkapje kunt dragen? Dan is het niet verplicht. Ook tijdens het sporten, acteren, optreden of bij het geven van een radio- of tv-interview hoeft het niet.

Handhavers, zoals de politieagenten of boa's, kunnen mensen wel vragen om aannemelijk te maken dat zij onder de uitzonderingsregeling vallen.

Waar moet ik een mondkapje dragen?

Een mondkapje is in alle publieke binnenruimtes verplicht. Denk daarbij aan supermarkten, bioscopen, musea of het openbaar vervoer (ook buiten bij de bushalte). Als je een vaste zitplek hebt, bijvoorbeeld in het theater, dan mag je het masker afzetten als je op je plek zit.

Zoals al vaker het geval was met coronamaatregelen, geldt ook de mondkapjesplicht niet in kerken en moskeeën. Gebouwen waar het geloof wordt belijd, zijn namelijk een uitzondering op de regel.

Hoe zit dat met contactberoepen?

Ook bij contactberoepen is een mondkapje vanaf nu verplicht. Dat wil zeggen dat de klant én kapper een mondmasker moeten dragen. In bijvoorbeeld nagelstudio's en lesauto's moeten ook beide partijen een mondkapje op.

Wat mag ik als mondkapje gebruiken?

Mondkapjes die je bijvoorbeeld bij de drogist of in de supermarkt kunt kopen. Zorg ervoor dat je neus, mond én kin bedekt zijn door het masker. Medische mondkapjes zijn bedoeld voor de zorg en om in die sector een tekort te voorkomen, moet je een niet-medische variant gebruiken.

Een transparant spatscherm houdt je gezicht zichtbaar en schermt het af. Toch mag dit niet in plaats van een mondkapje worden gebruikt. Dit scherm zou onvoldoende bescherming bieden, blijkt uit onderzoeken. Een sjaal mag ook niet.

Wat als ik toch geen mondkapje draag in publieke binnenruimtes?

Ten eerste kan het zijn dat je niet naar binnen mag, de beheerder mag je namelijk de toegang weigeren. Daarnaast riskeer je een boete van 95 euro, die kan door een boa of door een politieagent worden uitgeschreven.

Is een mondkapje nu voor altijd verplicht?

Nee, de noodwet is tijdelijk en in het leven geroepen om de coronacrisis in te dammen. De wet is drie maanden geldig, tot 1 maart 2021 dus, en kan steeds met drie maanden worden verlengd. Of dat ook zal gebeuren, ligt aan de coronacijfers.