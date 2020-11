Feestdagenmaand in coronatijd zorgt voor hoofdbrekens bij winkeliers

De pas uitgepakte dozen staan midden in de winkel. Net door de leverancier naar binnen gebracht. Voor het Intertoysfiliaal in Kampen zijn het de drukste weken van het jaar, vertelt eigenaar Michiel de Groot. "Er is niet een specifiek weekend dat erbovenuit springt, mensen spreiden het moment dat ze aankopen doen. Maar het is wel aanpoten, ja."

Puzzelen

Afgelopen weekend stond er dan ook een dikke rij voor de winkel. Toch kon De Groot dat in goede banen leiden. "We voeren streng deurbeleid, mensen moeten een mandje pakken, en er staan nooit teveel mensen in de winkel. Het enige puntje is die rij, we moeten ervoor zorgen dat mensen niet midden op straat gaan staan."

Toch is het voor binnensteden puzzelen hoe ze de feestdagendrukte het beste onder controle kunnen houden. "Het is maatwerk", zegt Aukje Grouwstra, binnenstadmanager in Zwolle. "We lopen nog steeds regelmatig door de stad en sturen hier en daar bij. Met kleine aanpassingen stroomt het weer goed door."

Aanpassingsvermogen

De binnenstadmanagers hebben nauw overleg met elkaar. Volgens Grouwstra ligt de grote uitdaging bij het vitaal houden van de winkels zelf. Hoewel daar vertrouwen in is, vergt het een constant aanpassingsvermogen. "Zorgen maken we ons niet", gaat Grouwstra verder. "We zijn geen Rotterdam, dus zullen niet snel de winkels vragen hun deuren te sluiten."

Wel komt er meer toezicht in met name de Diezerstraat. In de zomer introduceerde de gemeente de zogenoemde 'Blauwe Handjes', waarbij studenten het winkelend publiek wezen op de afstand, maar die taak is nu overgedragen aan de gemeente zelf. "We weten nu ook preciezer hoe we die extra mensen hiervoor in kunnen zetten", besluit de binnenstadmanager.