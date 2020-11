Wat vind jij: Weet jij precies waar je vanaf nu een mondkapje moet dragen?

Vanaf vandaag gaat de coronawet in én is het dragen van mondkapjes in openbare publieke ruimtes dus verplicht. Weten Overijsselaars van de hoed en de rand? Waar moet je kapje op en waar mag je 'm aflaten?

Op 1 december gaat de noodwet in als wapen om het coronavirus in te dammen. In de noodwet staat onder andere dat het dragen van een mondkapje op overdekte, openbare plekken verplicht is.

Boete

In de praktijk betekent dat dat je een mond-neus-masker moet opzetten in musea, winkels, restaurants en theaters. Ook op scholen en in onderwijsinstellingen is het dragen van een mondkapje verplicht. Mensen met contactberoepen, zoals de kapper en de fysiotherapeut, moeten vanaf nu ook verplicht een kapje op. In het openbaar vervoer blijft het dragen van een masker verplicht. In een religieuze instelling is het dragen van een mondkapje niet verplicht.

Draag je geen mondkapje op een plek waar dit wel verplicht is, dan kan je een boete krijgen van bijna honderd euro.

Het klinkt logisch en duidelijk, maar is dat het ook? Want moet je bijvoorbeeld een mondkapje dragen tijdens het sporten in de sportschool? En zet je je kapje op als je een overdekt winkelcentrum binnenloopt, maar geen winkel betreedt? En wat doe je bijvoorbeeld in de sauna of in de massagesalon? Hoe goed weet jij waar het dragen van een mondkapje verplicht is? Stem op de poll en reageer: hieronder of op Facebook.