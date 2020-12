Plegt-Vos bouwt gerobotiseerde fabriek in Almelo voor massaproductie van woningen

Het Hengelose bouwbedrijf Plegt-Vos start in februari met de bouw van een gerobotiseerde fabriek voor duizenden kant-en-klare duurzame woningen en woningonderdelen. De fabriek wordt gebouwd op een kavel van 10 hectare op Bedrijvenpark Twente in Almelo.

De eerste hal zal in januari 2022 klaar zijn en heeft een productiecapaciteit van dertig woningen per week. In de jaren daarna worden nog eens vier van dergelijke hallen toegevoegd.

Drie problemen

Volgens het bedrijf heeft Nederland te maken met drie problemen in de nieuwbouw. Bouwprojecten worden steeds minder betaalbaar, er is een toenemend gebrek aan gespecialiseerde arbeidskrachten en er is in Nederland een fors oplopend woningtekort.

Voor directeur Theo Opdam reden het roer om te gooien. "Door componenten vooraf te produceren en op de bouwplaats razendsnel in elkaar te zetten wordt het mogelijk om betaalbaar, beter, duurzamer en gevarieerdere te bouwen."

'Nieuwe manier'

Opdam denkt hét antwoord op de groeiende behoefte aan betaalbaar wonen in Nederland te hebben. "Met onze fabriek geven we de keten op een volledig nieuwe manier vorm. Door slimmer te produceren en met data om te gaan beperken we verspilling tot een minimum. De robots zorgen voor snelheid en kwaliteit", aldus Opdam.

Alles wordt compleet kant-en-klaar geleverd vanuit de fabriek. Op de bouwlocatie kan de woning in een paar dagen afgemonteerd worden. Door gebruik van moderne technieken kan de klant de woning naar eigen keuze vorm geven.