Grammofoonmuseum Nieuwleusen kan verhuizen naar 't Olde Gemientehuus

Een meerderheid van een raadscommissie in de gemeente Dalfsen is akkoord: de Stichting Grammofoonmuseum in Nieuwleusen mag het oude gemeentehuis kopen.

“Een monumentaal gebouw en het grammofoonmuseum blijft voor Nieuwleusen behouden. Verder blijft de trouwlocatie gehandhaafd”, werd vanavond gezegd.

Meer belangstelling

Wethouder Schuurman stelde dat het college van burgemeester en wethouders meer belangstellenden voor 't Olde Gemientehoes hadden getroffen. Uit de horeca was interesse, maar er was ook belangstelling voor woningbouw en voor kantoorruimte. "Voor ons was de vraag 'kiezen we voor het algemeen maatschappelijk belang of voor horeca, woningbouw of kantoorruimte'. De keuze is duidelijk."

Iedereen in de Dalfser gemeenteraad is voor, met uitzonderling van D66. Die partij opperde het voorstel om ook de mogelijkheid voor een ander maatschappelijk doel ruimte in het gebouw beschikbaar te stellen mits daar ruimte voor is.

Meer nieuwe vrijwilligers

Penningmeester Gerard Oortwijn van de stichting Grammofoonmuseum maakte vooraf aan de bespreking gebruik van het inspreekrecht waarin hij stelde dat het bestuur al 10 jaar bezig is met het vinden van een nieuwe locatie voor het museum. "Alleen al de aankondiging op de agenda van de commissie over de verkoop van het museum door de gemeente heeft ons acht nieuwe vrijwilligers opgeleverd."